Восстановление интереса к ЕМ обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ - "БКС Глобал Маркетс"

Восстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 12 по 18 сентября 2019 года составил $70 млн против оттока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.