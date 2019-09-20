Нефть продолжает расти

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения, при этом Dow Jones Industrial Average снизился.

Инвесторы оценивали заявления Федеральной резервной системы и статистику.

При этом в пятницу ожидается высокая волатильность торгов в связи с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Федрезерв в среду улучшил прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год - улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам сентябрьского заседания ЦБ.

При этом ФРС ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал позитивную оценку текущего состояния американской экономики, но не исключил возможности дальнейшего снижения ставки в случае материализации понижательных рисков.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил он, добавив, что смягчение денежно-кредитной политики стало одной из причин сохранения позитивного прогноза для экономики.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США сократился во втором квартале на 5,9% - до $128,2 млрд по сравнению с пересмотренными $136,2 млрд в предыдущие три месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения дефицита в прошлом квартале до $127,8 млрд с ранее объявленного уровня первого квартала в $130,4 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя на 9 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 сентября, уменьшилось на 13 тыс. - до 1,661 млн. Аналитики ожидали роста на 2 тыс.

Данные Минтруда сигнализируют о том, что замедление роста деловой активности в промышленном секторе, вызванное торговым конфликтом США с Китаем, пока никак не отразилось на рынке труда, и компании продолжают удерживать старых и нанимать новых сотрудников.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,49 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлторов. Это максимум с марта 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,7%.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в сентябре снизился до 12 пунктов по сравнению с 16,8 пункта в прошлом месяце. Тем не менее, он оказался выше среднего прогноза в 11 пунктов.

Котировки акций Microsoft Corp. выросли на 1,8% в четверг после того, как компания повысила дивиденды на 11% и одобрила программу buyback объемом до $40 млрд.

Среди компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, лидерами подъема стали также бумаги Merck & Co. (+1,1%) и UnitedHealth Group (+1%).

Наиболее существенное снижение показали акции Walt Disney Co. (-2,6%) и Home Depot Inc. (-1,2%). Кроме того, подешевели бумаги American Express (-0,8%), Goldman Sachs (-0,85%) и Exxon Mobil (-0,7%).

Капитализация McDermott International Inc. рухнула почти на 27% после падения более чем на 63% в предыдущий день. Инжиниринговая компания наняла фирму AlixPartners LLP, специализирующуюся на оказании консалтинговых услуг корпоративным клиентам при реорганизации бизнеса, с целью возврата на прибыльный уровень, сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

Акции U.S. Steel подешевели на 11,2%. Третья по величине сталелитейная компания США предупредила, что по итогам текущего квартала, вероятно, получит более значительный убыток, чем ожидают эксперты.

На этой новости бумаги крупнейшего представителя отрасли Nucor снизились на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 52,29 пункта (0,19%) - до 27094,79 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил за день всего 0,06 пункта, составив 3006,79 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 5,49 пункта (0,07%) и достигло 8182,88 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу.

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на настроения инвесторов.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:57 МСК вырос на 0,11%, в то время как Topix практически не изменился.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в августе составил 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 0,6%, как и в июле. Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце составил 0,3% против 0,5% в июле. Это минимальные темпы повышения цен за последние полгода.

Все три показателя совпали с ожиданиями аналитиков, сообщает Trading Economics.

Котировки акций производителя потребительской электроники Sony повышаются на 0,6%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 0,2%, автомобильной компании Toyota Motor - на 0,5%, интернет-компании Rakuten - на 3,9%.

На 0,8% выросла стоимость крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии Fast Retailing.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:02 МСК увеличился на 0,19%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,05%.

Между тем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,9%, страховщиков Ping An Insurance и AIA Group - соответственно на 0,4% и на 1,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:17 МСК повысилось на 0,54%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. растет на 0,6%, автопроизводителя Kia Motors - на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 МСК увеличился на 0,2%.

Котировки бумаг горнодобывающей компании Fortescue Metals снижаются на 1,3%, в то время как акции крупнейшего оператора супермаркетов страны Woolworths подорожали на 0,8%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться, поскольку рынок по-прежнему опасается возможного дефицита поставок на глобальном рынке в краткосрочной перспективе в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Dow Jones.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК подорожали на $0,34 (на 0,53%) - до $64,74 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,8 (на 1,26%), составив на закрытие $64,40 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,57 (на 0,98%) - до $58,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,02 (на 0,03%), закрывшись на отметке $55,13 за баррель.

США и Саудовская Аравия, сообщившие о доказательствах причастности Ирана к атакам на саудовские нефтяные объекты, грозят принять ответные меры. Между тем МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне", сообщает агентство Bloomberg.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Представитель минобороны Саудовской Аравии 18 сентября сообщил, что объекты нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.