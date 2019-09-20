Рынок акций: есть потенциал роста, но нет денег - Алор Брокер

Очень сложно сказать, когда рынок акций пополнится новой порцией денег и потенциал роста начнет реализовываться, говорится в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций в четверг снизился на 0,85% и закрылся под отметкой 2800 пунктов. При этом никаких поводов для столь сильной негативной динамики не было: фондовая Европа закрыла день уверенным ростом, неплохо подросла нефть.

Снижение российских акций на таком фоне еще раз доказывает, что на рынке просто нет денег для продолжения восходящего движения. При этом потенциал роста хороший: это и выросшие цены на нефть, и очень высокая дивидендная доходность, и снятие санкционных рисков, и хороший внешний фон, и ожидания дальнейшего снижения ставки Банка России.

"Поэтому очень сложно сказать, когда рынок пополнится новой порцией денег и потенциал роста начнет реализовываться.

В пятницу перед открытием внешний фон нейтральный, и такого же нейтрального открытия мы ждем и от индекса МосБиржи. Но затем более вероятен небольшой рост - уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и "шорты" перед выходными надо бы прикрыть", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.