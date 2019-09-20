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20 сентября 2019 года 09:29
Рынок акций: есть потенциал роста, но нет денег - Алор Брокер
Очень сложно сказать, когда рынок акций пополнится новой порцией денег и потенциал роста начнет реализовываться, говорится в комментарии Алор Брокер. Российский рынок акций в четверг снизился на 0,85% и закрылся под отметкой 2800 пунктов. При этом никаких поводов для столь сильной негативной динамики не было: фондовая Европа закрыла день уверенным ростом, неплохо подросла нефть. Снижение российских акций на таком фоне еще раз доказывает, что на рынке просто нет денег для продолжения восходящего движения. При этом потенциал роста хороший: это и выросшие цены на нефть, и очень высокая дивидендная доходность, и снятие санкционных рисков, и хороший внешний фон, и ожидания дальнейшего снижения ставки Банка России. "Поэтому очень сложно сказать, когда рынок пополнится новой порцией денег и потенциал роста начнет реализовываться. В пятницу перед открытием внешний фон нейтральный, и такого же нейтрального открытия мы ждем и от индекса МосБиржи. Но затем более вероятен небольшой рост - уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и "шорты" перед выходными надо бы прикрыть", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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20 сентября 2019 года 11:30
Укрепление рубля в район 62-63/USD, вероятно, будет возможно лишь при условии сохранения/повышения цен на нефть и снижения ряда внешних угроз и рисков, говорится в комментарии РФПИ. Позитивный импульс в нефтяных ценах поддерживает рубль "эмоционально", а заметно возросшие потоки от экспортеров в... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:18
В первых числах сентября за доллар давали 67 рублей, говорится в комментарии FxPro. Движение выше этого уровня могло бы означать новую ступень на пути ослабления российской валюты. Однако рублю удалось удержаться внутри канала и бодрым шагом дойти до его "пола" на 64. Если падение продолжится, это... читать дальше
.20 сентября 2019 года 11:01
Котировки госбумаг продолжают с начала недели консолидироваться в узком диапазоне (+-4 б.п. по доходности) – в четверг доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 6,75%, 10-летних – на 2 б.п. – до 7,01% годовых, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "В ближайшее время ожидаем сохранения... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:54
Возврат геополитической напряженности на Ближнем Востоке в поле зрения рынков позволит ценам на нефть закрепиться выше отметки $60/bbl в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки продолжают умеренно расти в утренние часы пятницы. Фьючерсы на Brent... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:36
Цены на нефть Brent остаются в верхней части зоны 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Локально мы ждем продолжения проторговки Brent верхней части вышеуказанного диапазона, видим определенные риски теста более высоких уровней", - прогнозирует аналитик банка Евгений Локтюхов.... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:25
В целом на рынках наблюдается снижение волатильности после событий в Саудовской Аравии. Королевство поддерживает поставки нефти, используя в том числе собственные нефтяные запасы, и обещает в ближайшее время полностью восстановить добычу, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря... читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:22
Москва. 20 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающих котировок нефти. читать дальше
.20 сентября 2019 года 10:12
Рубль в паре с долларом все-таки сумел завершить торги четверга под отметкой 64. В пятницу попытки укрепления российской валюты продолжатся, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Но не следует забывать, что при подходе к отметке 63 покупки доллара будут нарастать,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:59
Москва. 20 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:57
итуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу не имеет достаточно веских оснований для сколь-либо сильного движения. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное движение, цены на энергоносители и металлы торгуются в "плюсе".... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:52
Возможно закрепление рубля ниже отметки 64 за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль оказался более успешным, чем рынок акций. Соответственно, можно также говорить о негативном влиянии укрепляющейся валюты на динамику бумаг экспортёров. Глава правительства Д. Медведев сообщил,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:48
(добавлен текст после 2-го абзаца) Восстановление интереса к развивающимся рынкам (ЕМ) обеспечило приток капитала в акции и бонды РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:45
В пятницу утром аналитики считают возможным нейтральное или с небольшим приростом начало дня на российском фондовом рынке. читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:42
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,85%) и... читать дальше
.20 сентября 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться. читать дальше
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