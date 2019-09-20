"Справедливый" диапазон цен на нефть - $65-68 за баррель - Алор Брокер

Нефть в четверг уверенно отскочила, но закрепиться выше 65 долларов не смогла. Поводом для роста послужила информация, что Саудовская Аравия запросила у Ирака нефть для своих НПЗ. Это является прозрачным намеком, что с восстановлением разрушенных мощностей не все обстоит так гладко. "Справедливым" диапазоном цен в нынешней ситуации, по мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, является 65-68 долларов за баррель.