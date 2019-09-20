"ВТБ Капитал" поднял оценку ADS Qiwi на 36%, подтвердив рейтинг "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) на 36% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Несмотря на недавний рост котировок ADS Qiwi, мы считаем, что у этих бумаг по-прежнему есть потенциал и позитивные среднесрочные катализаторы", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $30,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,33 за штуку.