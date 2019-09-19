Рынок акций РФ в четверг откатился ниже 2800п по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти и неопределенности с дальнейшей монетарной политикой Федрезерва США, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2794,77 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1378,06 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар просел до 63,89 рубля (-0,26 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%).

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

В США индексы накануне завершили торги незначительными изменениями, в центре внимания рынка было заседание Федрезерва (регулятор ожидаемо снизился ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%).

В США в четверг вышла разнополярная статистика. Дефицит счета текущих операций во втором квартале уменьшился до $128,2 млрд, тогда как ожидалось снижение до $127,4 млрд. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре сократился до 12 пунктов при прогнозах падения до 10,5 пункта с августовских 16,8 пункта. Индекс опережающих экономических показателей Conference Board в августе снизился до нуля при прогнозах снижения до минус 0,1 пункта с июльских 0,5 пункта. Продажи домов на вторичном рынке в августе выросли до 5,49 млн при прогнозах снижения до 5,38 млн домов.

Нефть в четверг скорректировалась после отката накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру; цена Brent к 18:50 МСК на $0,8 превысила уровень суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $64,63 за баррель (+1,6% и -1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,57 за баррель (+0,9% и -2,1% в среду).

Гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер сообщил, что крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца.

Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии заявили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, в своем выступлении Пауэлл отметил, что при ухудшении ситуации в экономике США может потребоваться серия снижений процентных ставок, однако в настоящее время подобный шаг пока не требуется, так как базовый экономический прогноз регулятора остается благоприятным. Глава ФРС также подчеркнул, что не ожидает рецессии американской экономики.

Внешние рынки умеренно подросли, однако давление на российский индекс МосБиржи оказало укрепление рубля, причем волатильность возросла на фоне экспирацией фьючерсов на российские индексы и валютные пары.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ФРС не разочаровала тем, что снизила ставку, но неопределенность будущей политики все же ограничивает аппетиты к риску. Кроме того, на отечественном рынке случились и собственные локальные истории. В En+ (MOEX: ENPL) не смогли что-либо конкретного сказать о возможных дивидендах "РусАла", что привело к падению бумаг обеих компаний. Продолжились распродажи в бумагах "Северстали" и НЛМК на опасениях падения внешних продаж. Скорректировались после роста перегретые акции АФК "Система", хотя программа обратного выкупа на 3 млрд рублей (но не более 300 млн акций) должна защитить их от существенной просадки.

Иран продолжает отрицать свою причастность к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Министр иностранных дел страны предостерег Эр-Рияд и Вашингтон от каких-либо агрессивных действий, которые будут означать лишь начало полномасштабной войны. Госсекретарь США Майк Помпео говорил о том, что атаки в минувшую субботу являются военным нападением, и США проводят консультации с союзниками по возможным ответным мерам. Эр-Рияд показал обломки беспилотных аппаратов и крылатых ракет, заявив о том, что их было использовано до 25 единиц в рамках атаки на нефтяные объекты. По мнению Минобороны страны, это свидетельствует о том, что подобное нападение мог осуществить лишь Иран. Впрочем, остается открытым вопрос по поводу действий системы ПВО. Столь масштабное нападение оказалось полной неожиданностью, а системы американского производства не смогли перехватить ни одну ракету или беспилотный аппарат. Президент РФ Владимир Путин уже предложил Саудовской Аравии вложиться в покупку российских средств ПВО. Йеменские хуситы продолжают настаивать, что операция была их инициативой в ответ на постоянные бомбежки мирных объектов, и не исключают возможность повторных атак. Многочисленная череда появившихся аналитических докладов говорит о том, что текущие резервные мощности в мире оказались экстремально низкими. Соответственно, любой дополнительный шок на рынке нефти может привести к новому бурному росту цены барреля. Все это повышает степень геополитических рисков на рынке нефти, а также говорит о том, что опасения по поводу возвращения иранской нефти были напрасными, отмечает аналитик.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций РФ продолжает сползать вниз, несмотря на позитивную динамику остальных мировых площадок. Итоги заседания ФРС не стали сюрпризом для рынков, но и не привели к ралли, поскольку инвесторы сфокусировались на том, что было между строк: отсутствие единодушия среди членов Федрезерва в принятии решения по ставке, а также комментарии главы ФРС по поводу экономики США и дальнейшей монетарной политики. Пауэлл отметил устойчивость американской экономики и обозначил, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься уже на основании реальной макростатистики, а не опасений их ухудшения из-за торговых войн. Судя по динамике большинства активов, инвесторы остались разочарованы риторикой главы ФРС, поскольку многие рассчитывают еще на одно снижение ставки до конца года. Консенсус-прогноз показывает, что рынки по-прежнему оценивают вероятность понижения ставки на декабрьском заседании выше 60%, в то время как на октябрьском собрании подобного шага от регулятора ждут менее 40%.

Очевидно, что после выступления Пауэлла многие глобальные инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах хотя бы до появления новых драйверов для оптимизма. Нефть растет на фоне заявления представителей ОПЕК+ об отсутствии необходимости проведения срочной встречи после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии - это подтверждает, что ситуация находится под контролем и дефицита в поставках нефти не ожидается.

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович также полагает, что рынкам не удалось получить явного импульса для роста после снижения ставки ФРС США ввиду ряда факторов.

Во-первых, Федрезерв в очередной раз проявил неуверенность в отношении необходимости перезапуска программы количественного смягчения, что могло в значительной мере разочаровать участников рынка. Во-вторых, прогнозы ФРС по ставке испытали значительное снижение, однако наибольшее беспокойство вызывает отсутствие согласованности в рядах монетарных властей США.

Почти половина членов комитета ожидает еще одного снижения ставки ФРС до конца 2019 года на дополнительные 25 базисных пунктов. В то же время часть членов выступает за сохранение ставки неизменной до конца года, а другая часть ожидает возвращения ставки в диапазон 2-2,25% в этом году. Такая несогласованность во взглядах представителей монетарных властей выступает фактором неопределенности для рынков. В итоге решения ФРС вряд ли станут драйвером для уверенного рыночного роста в перспективе ближайших дней. Более вероятным видится "переваривание" рынками нового фактора изменений взглядов Федрезерва, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4,6%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+39,6% и +9,1% "префы"), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,314 млрд рублей (из них 18,084 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" и 16,708 млрд рублей - на "Северсталь").