Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,56 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,73 копейки - до 66,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. Увеличению позитивных настроений способствует возобновление роста цен на нефть и повышение интереса инвесторов к рисковым активам в связи с вероятностью продолжения смягчения денежно-кредитной политики ФРС в дальнейшем.

ФРС США накануне ожидаемо снизила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно быстроты восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,48% - до $64,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,88% - до $58,62 за баррель.

Цены перешли к активному росту на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках около 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления. Об этом заявило агентство Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Повышение нефтяных котировок не остановило даже то, что представители нефтяных госкомпаний обеих стран опровергли это сообщение. Также трейдеры говорят о том, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

По данным ОПЕК, в прошлом году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти в сутки и 2 млн баррелей продуктов нефтепереработки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, рынки продолжают следить за новостями из зоны конфликта в Персидском заливе и динамикой цен на нефть. "Рубль повышается на фоне роста котировок нефти и в преддверии налогового периода, и к вечеру пара "доллар-рубль" торгуется ниже 64 руб./$1. Против нацвалюты незначительно играют покупки валюты ЦБ в рамках бюджетного правила", - подчеркнул Фролов.

"К вечеру рубль получил поддержку в виде нефти, где снова развивается растущий импульс. Доллар США снизился к 63,86 руб./$1, может закончить день в пределах 63,75-64,1 руб./$1. Евро отступает скромнее - вся его слабость пришлась на вчерашний день, - и торгуется по 70,55 руб./EUR1. В пятницу инвесторы будут внимательно следить за происходящим с сырьем, раз здесь снова видны перемены настроений, и за внешними новостями", - полагает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

"Центральные банки повсеместно снижают ставки, как, впрочем, и российский ЦБ РФ. Однако у рубля все еще остается запас реальной положительной доходности (ставка минус инфляция). К середине сентября она оказалась выше 2,8%. Соответственно, рубль сохраняет свою привлекательность в рамках стратегии carry trade. Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что бюджет РФ в период с 2020 по 2022 год будет оставаться профицитным. Соответственно, это предполагает дальнейшее наращивание международных резервов, что должно обеспечить устойчивость экономической системы в условиях кризиса. Кроме того, в рубле сохраняется спекулятивный интерес. Если судить по кривым инфляции, роста реальных зарплат и товарооборота, то в перспективе у ЦБ появится необходимость борьбы с дефляцией, а не с ростом цен. Соответственно, постепенно начинают появляться прогнозы, что в 2020 году ставка регулятора может упасть до 6,00-6,25%. И, наконец, после тревожных предыдущих дней нефть вновь начала расти. И делает она это накануне налогового периода", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 сентября на 20,91 копейки, до 64,2199 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,18 копейки, до 70,9373 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 25,93 копейки по отношению к среде и составил 64,1152 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 27,68 копейки и составил 64,0479 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 442,964 млн, из которых $602,279 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 840,685 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,3 копейки по отношению к среде, до 70,9048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 25,05 копейки и составил 70,8266 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR680,862 млн, из которых EUR259,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR421,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,12% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,23% и 7,29% годовых соответственно.