Цены евробондов РФ в четверг демонстрировали боковую динамику после объявления итогов заседания ФРС

Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрировали в основном боковую динамику, нейтрально отреагировав на итоги очередного заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 18 сентября всего на 4 базисных пункта и составила 112,74% от номинала, что соответствует доходности 2,88% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 3 базисных пункта, составив 100,56% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,73% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта и составил 115 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,41% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,07% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 10 пунктов, опустившись до 123,37% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,035% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 109,49% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,16% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 109,42% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,38% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 5 базисных пунктов, подешевев до 118,75% от номинала (доходность выросла на 0,3 пункта и составила 4,11% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 1 базисный пункт, до 106,8% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,25% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был относительно спокойный день. Объявленные накануне итоги заседания Федрезерва США сняли существовавшую неопределенность относительно дальнейшей денежно-кредитной политики американского регулятора, что привело к росту активности торгов на мировых долговых рынках. При этом в целом инвесторы отреагировали на итоги сентябрьского заседания американского ЦБ сдержанно, так как представители ФРС ничего нового не сказали, и в основном все было в рамках ожиданий. Тем не менее, в секторе US Treasuries сформировалась тенденция к плавному ценовому росту, в то время как как котировки отечественных евробондов легли в боковой дрейф после трех дней повышения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) 18 сентября принял ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее. Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9% годовых, то есть в пределах текущего диапазона.