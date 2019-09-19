Доллар сохранил преимущество на глобальных рынках, однако не устоял в паре с рублем - ИК "Велес Капитал"

В четверг доллар сохранял преимущество на отдельных валютных площадках развивающихся рынков, однако позиции американской валюты выглядели уже не столь уверенно, как непосредственно после итогов заседания ФРС и выступления Дж.Пауэлла вечером в среду, сообщается в комментарии ИК "Велес капитал".

Так, еще днем доллар укреплялся к турецкой лире, тогда в парах с российским рублем, индийской рупией и мексиканским песо торговался вблизи нулевых отметок, а в паре с южноафриканским рэндом и вовсе снижался. Однако в дальнейшем американская валюта вновь приободрилась после выхода оказавшихся лучше ожиданий данных по рынку труда и производственной активности в США. В результате к 18:00 почти все валюты EM торговались в минусе к доллару, однако исключение составлял российский рубль, вновь получавший поддержку с рынка нефти, где стоимость марки Brent прибавляла около 1,5%.

"В целом краткосрочная и относительно сдержанная реакция участников валютного рынка на риторику ФРС (оказавшуюся больше ястребиной, нежели голубиной, несмотря на снижение ставки) открывают для рубля хорошие шансы для более долгосрочного закрепления ниже 64 по доллару, как минимум, на период проведения основных налоговых платежей, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Подготовку к выплатам можно ожидать уже в ближайшие дни (окончательные расчеты по крупнейшим платежам пройдут в середине следующей недели), поэтому рубль сможет получить хорошую поддержку от продаж валютной выручки".