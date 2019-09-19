Рубль может укрепиться до 62,9 руб. за доллар до конца месяца - ITI Capital

Рубль может укрепиться до 62,9 руб. за доллар до конца месяца, если нефть продолжит торговаться в текущем диапазоне, сообщается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Дополнительную поддержку российской валюте, по мнению эксперта, окажут налоговые выплаты в конце сентября, объем которых может достичь 1,5 трлн руб., что больше среднемесячного уровня.

"Несмотря на рост Brent более чем на 10%, курс рубля повысился всего лишь на 0,5% из-за глобального укрепления доллара, - отмечает Искандер Луцко. - Это преимущественно объясняется снижением корреляции между рублем и нефтью, которая сейчас находится на минимуме с марта 2019 г. Корреляция во многом определяется валютными интервенциями Минфина, объем которых, как ожидается, увеличится в октябре на 36%, до 300 млрд руб., из-за роста нефти в сентябре".