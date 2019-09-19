Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital

Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти до $75/барр. в случае обострения конфликта.

"Для США будет сложно увеличить экспорт в ближайшее время из-за инфраструктурных ограничений, относящихся к поставке большого объема нефти в порты и дальнейшей дистрибуции, - отмечает Искандер Луцко. - Порты Персидского залива не готовы принимать крупные (и наиболее экономичные) танкеры. Инфраструктурные ограничения преимущественно обусловлены отсутствием достаточного количества нефтепроводов, дорог и портов. К концу 2019 г. объем добычи в Пермском бассейне может превзойти доступные трубопроводные мощности для прокачки нефти на 750 тыс. б/с. Хорошие уровни поддержки для нефти - $65/барр. и $63,35/барр. (200-дневная скользящая средняя)".