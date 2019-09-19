ФРС США может начать покупку казначейских бумаг - Julius Baer

После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что ФРС должна увеличивать свой баланс в соответствии со спросом. Следующий раунд покупок ФРС казначейских бумаг следует рассматривать именно на этом фоне, а не в качестве меры по снижению доходности облигаций.

"Тем временем, если мы посмотрим на оптимистичную оценку Федрезерва по поводу среднесрочных перспектив экономики США и сигналы о повышении ставки по федеральным фондам в будущем, американский центральный банк, похоже, доволен усилением кривой доходности и более высокой доходностью госдолга", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Эксперт Julius Baer сохраняет оценку сильной волатильности доходности казначейских облигаций и по-прежнему считает, что инвесторы еще не получили адекватной компенсации за риск. "Мы предпочитаем кредитный риск риску дюрации даже несмотря на вероятность того, что ФРС снова будет покупать казначейские обязательства, - отмечает Маркус Алленшпах. - Инвесторы не должны воспринимать предстоящее расширение баланса регулятора как признак нетрадиционной монетарной политики. Федрезерв США должен просто скорректировать объем предлагаемой ликвидности в соответствии с увеличивающимся спросом со стороны растущей экономики".