Акции "МТС" стремятся к сентябрьскому максимуму - ИК "Велес Капитал"

Акции "МТС" неспешно растут уже не первую сессию подряд и, судя по всему, взяли курс на сентябрьский максимум 276,60 руб., что подтвердилось бы в случае закрепления выше сопротивления 273,40 руб.,отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. ADX указывает на умеренную силу восходящего тренда и не исключает дальнейшего повышения, но резкого роста от котировок пока ждать не приходится. Ближайшие важные поддержки расположены на уровнях 270 руб. и 266,50 руб.

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