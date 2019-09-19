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19 сентября 2019 года 15:52

Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 19 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 63,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,72 руб./EUR1, подешевев на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,04 копейки - до 66,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 сентября на 20,91 копейки, до 64,2199 руб./$1, и уменьшил курс евро на 30,18 копейки, до 70,9373 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем перешел к повышению к доллару и евро после небольшого утреннего снижения. Инвесторы закрывали длинные позиции после ожидавшегося снижения ставки ФРС США. Увеличению позитивных настроений способствует возобновление роста цен на нефть и повышение интереса инвесторов к рисковым активам в связи с вероятностью продолжения смягчения денежно-кредитной политики ФРС в дальнейшем.

ФРС США накануне ожидаемо снизила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае реализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, итоги заседания ФРС США не стали сюрпризом для рынков и не привели к ралли, поскольку инвесторы сфокусировались на том, что было между строк, и на отсутствии единодушия среди членов Федрезерва, а также на комментарии главы ФРС по поводу экономики США и его видения дальнейшей монетарной политики. "Судя по динамике большинства активов, инвесторы остались разочарованы риторикой главы ФРС, поскольку многие рассчитывают еще на одно снижение ставки до конца года. Так, консенсус показывает, что рынки по-прежнему оценивают вероятность понижения ставки на декабрьском заседании выше 60%, в то время как на октябрьском собрании подобного шага от регулятора ждут менее 40%. Очевидно, что после вчерашнего выступления Пауэлла многие глобальные инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах хотя бы до появления новых драйверов для оптимизма", - отметила Кирсанова.

"Внимание инвесторов на пресс конференции Пауэлла привлекло замечание о том, что, возможно, ФРС будет необходимо перейти к расширению баланса ранее, чем ожидалось. Рынок увидел в этом намеки на потенциальный возврат к программе количественного смягчения (QE4). То, что ФРС в будущем будет вынуждена вновь скупать активы в ответ на начало неизбежного циклического спада, не вызывает сомнений, но на данный момент эти разговоры выглядят преждевременными. Пока для компенсации нехватки долларовой ликвидности достаточно операций РЕПО, которые ФРС обещала проводить при необходимости", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В целом краткосрочная и относительно сдержанная реакция участников валютного рынка на риторику ФРС (оказавшуюся больше ястребиной, нежели голубиной, несмотря на снижение ставки) открывает для рубля хорошие шансы для закрепления ниже 64 по доллару на период проведения основных налоговых платежей. Подготовку к платежам можно ожидать уже в ближайшие дни (окончательные расчеты пройдут в середине следующей недели), поэтому рубль сможет получить хорошую поддержку от продаж валютной выручки", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники рынка постепенно переключают внимание на американо-китайские торговые переговоры. В четверг в США начинается подготовительный раунд к ним, сообщают западные СМИ. В ходе двухдневных дискуссий стороны должны подготовить почву для переговоров между сторонами на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Китайскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов КНР Ляо Мин, главой американской делегации, как ожидается, станет заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш.

В центре внимания на переговорах, как считают наблюдатели, будут вопросы закупки Китаем в США сельскохозяйственной продукции, обменного курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, передачи американскими предприятиями в Китае своих технологий.

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному росту в ходе торгов в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках нефти для внутреннего потребления.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,36% - до $65,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,0%, до $59,2 за баррель.

Как пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники, государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco обратилась к госкомпании Ирака State Organization for Marketing of Oil (SOMO) с просьбой предоставить около 20 млн баррелей нефти для саудовских НПЗ. Также трейдеры сообщают, что представители Saudi Aramco начали интересоваться покупкой продуктов нефтепереработки на мировом рынке.

На минувших выходных в результате атаки беспилотников и крылатых ракет добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась примерно наполовину. Страна пообещала полностью выполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе за счет собственных запасов нефти, однако на внутреннем рынке нефтепродуктов может ощущаться дефицит, полагают эксперты.

По данным ОПЕК, в прошлом году средняя добыча нефти в Саудовской Аравии составляла порядка 10,3 млн баррелей в сутки. При этом страна поставляла за рубеж 7,4 млн баррелей нефти в сутки и 2 млн баррелей в сутки продуктов нефтепереработки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,12% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,23% и 7,29% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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