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Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочные перспективы рынка акций стали менее благоприятными - ИК "Велес Капитал"
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19 сентября 2019 года 15:17
Краткосрочные перспективы рынка акций стали менее благоприятными - ИК "Велес Капитал"
Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга продолжили нисходящее движение, преодолев ближайшие поддержки (2800 и 1380 пунктов соответственно). Краткосрочные перспективы рынка акций, таким образом, стали менее благоприятными, хотя локальную поддержку индексам оказывают высокие цены на нефть, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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19 сентября 2019 года 19:47
Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти и неопределенности с дальнейшей монетарной политикой Федрезерва США, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:22
Москва. 19 сентября. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:07
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) на 36% - до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Несмотря на недавний рост котировок ADS Qiwi, мы считаем, что у... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:45
Доллар сохранил преимущество на глобальных рынках, однако не устоял в паре с рублем - ИК "Велес Капитал"
В четверг доллар сохранял преимущество на отдельных валютных площадках развивающихся рынков, однако позиции американской валюты выглядели уже не столь уверенно, как непосредственно после итогов заседания ФРС и выступления Дж.Пауэлла вечером в среду, сообщается в комментарии ИК "Велес капитал".... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:41
Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрировали в основном боковую динамику, нейтрально отреагировав на итоги очередного заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка подросли в цене, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:28
Рубль может укрепиться до 62,9 руб. за доллар до конца месяца, если нефть продолжит торговаться в текущем диапазоне, сообщается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Дополнительную поддержку российской валюте, по мнению эксперта, окажут налоговые выплаты в... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:55
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство - ITI Capital
Цены на нефть Brent консолидируются в районе $67/барр., даже если Саудовская Аравия полностью восстановит производство, так как США и Саудовская Аравия продолжат усиливать давление на Иран, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Цены могут вырасти... читать дальше
.19 сентября 2019 года 17:26
После нескольких лет избыточной ликвидности на рынке, когда цена денег не определялась спросом и предложением, а диктовалась процентной ставкой ФРС по избыточным резервам, мы можем вернуться к старым добрым временам торговли на денежном рынке, говорится в комментарии Julius Baer. Это означает, что... читать дальше
.19 сентября 2019 года 16:50
опытка российских индексов в первой половине четверга скорректироваться не увенчалась успехом, большую часть просадки инвесторы выкупили. Таким образом, указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, шансы на дальнейший рост и обновление исторических максимумов увеличиваются.... читать дальше
.19 сентября 2019 года 16:40
кции "МТС" неспешно растут уже не первую сессию подряд и, судя по всему, взяли курс на сентябрьский максимум 276,60 руб., что подтвердилось бы в случае закрепления выше сопротивления 273,40 руб.,отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. ADX указывает на умеренную силу... читать дальше
.19 сентября 2019 года 16:04
Рубль продолжает укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами и статусом высокодоходной валюты - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает своё укрепление, пользуясь повышенным спросом перед налоговыми платежами сентября, а также статусом высокодоходной валюты, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль чувствовал себя более уверенно, чем рынок акций, за счёт высокой доходности российской валюты и... читать дальше
.19 сентября 2019 года 15:52
Москва. 19 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти. читать дальше
.19 сентября 2019 года 15:33
Рубль исчерпал краткосрочный потенциал роста, и, вероятно, в краткосрочной перспективе будет наблюдаться консолидация в границах 64-64,5 за доллар, говорится в комментарии "БКС Брокер". Несмотря на достаточно благоприятную ситуацию на мировых рынках, рубль открылся вниз и после некоторой... читать дальше
.19 сентября 2019 года 15:02
Российская валюта вполне может вернуться в фокус инвесторов в ближайшие недели, однако в краткосрочной перспективе рублю может быть не так-то просто развивать наступление, говорится в комментарии FxPro. Сейчас приостановка дальнейшего агрессивного снижения ставок хотя и не вызывает бурного... читать дальше
.19 сентября 2019 года 14:44
Рубль в значительно большей степени зависит от "аппетита" глобальных инвесторов к риску, чем от цен на нефть - "Нордеа Банк"
Волатильность нефтяного рынка на текущей неделе показала, что взаимосвязь между рублем и нефтяными ценами возможно, еще слабее, чем предполагалось. Рубль в значительно большей степени зависит от "аппетита" глобальных инвесторов к риску, чем от цен на нефть, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
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