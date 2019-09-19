Реакция рынка на жесткую позицию ФРС была на удивление сдержанной - "ВТБ Капитал Форекс"

В четверг днем пара евро-доллар торгуется в районе 1,1060, на вчерашних уровнях. Падение пары по итогам заседания ФРС вечером в среду составило около 50 пунктов, вплоть до 1,1013, что можно считать весьма ограниченной реакцией, но и это снижение рынок уже отыграл обратно, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева.

"При том, что позиция ФРС оказалась жестче, чем можно было ожидать, - указывает эксперт. - Не только не было никаких намеков на возможность старта количественного смягчения вслед за ЕЦБ, но и "точечный график" показал, что в среднем члены монетарного комитета ФРС не ждут больше снижений ставки ни в этом, ни в следующем году (сама ставка была ожидаемо понижена на 25 б.п.). ФРС даже повысила прогноз роста ВВП США на 2019 год с 2,1% до 2,2%. На всем этом доллар в обычных условиях должен был бы показать существенный рост, но повторилась ситуация, наблюдавшаяся после заседания ЕЦБ 12 сентября. Первоначальная реакция на новость в виде роста доллара через некоторое время обратилась вспять без видимого повода".

По мнению Алексея Михеева, можно констатировать, что на рынке преобладают спекулятивные факторы. Пока они не дают паре евро-доллар оторваться от отметки 1,1050, вокруг которой она двигается уже две недели.

"Но мы все-таки предполагаем, что краткосрочно выход пары из текущего "боковика" состоится вниз, - прогнозирует специалист "ВТБ Капитал Форекс". - Доллар все-таки ненадолго вырастет, в том числе благодаря тому, что на следующей неделе Казначейство США снова проводит серию размещений нот, что будет приводить к изъятию из рынка долларовой ликвидности. По-прежнему ждем снижения пары к 2-летним минимумам, к 1,09. Падения доллара в целом и роста пары eur/usd к 1,12 мы ждем в октябре, когда в США закончится налоговый период, а Казначейство США сократит текущий высокий темп заимствований".