Sova Capital снизила рейтинг GDR Globaltrans до "держать" и оценку на 12%

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $11 до $9,6, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $11,36 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR Globaltrans составляет порядка $8,75 за штуку.