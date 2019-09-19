Главный итог заседания ФРС США - это полный раскол внутри американского центробанка - ИК QBF

Главный итог заседания ФРС США - это полный раскол внутри американского центробанка, который не способен быстро и адекватно отвечать на рыночные вызовы, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова.

"Я такого не припомню, а слежу я за заседаниями ФРС больше 20 лет, чтобы один член FOMC голосовал за снижение ставки на 50 б.п., два других - за то, чтобы ставка осталась на прежнем уровне, в итоге, ставку снижают на 25 б.п. и дальше ее вниз двигать не собираются, судя по прогнозам членов FOMC, - отмечает эксперт ИК QBF. - Текст сопроводительного заявления приблизительно такой же как был в июле. Д.Пауэлл всю пресс-конференцию излучал оптимизм, а к концу заявил, что программа количественного смягчения может быть запущена раньше, чем думали. Вот тут, наверно впервые, я соглашусь в Дональдом Трампом, который сразу же после решения ФРС по ставке обвинил Пауэлла в "ужасной коммуникации". Ясно одно, теперь заседания FOMC становятся второстепенными, а следить надо за ежедневными действиями ФРБ Нью-Йорка на денежном рынке. Теперь там эпицентр финансового стресса, теперь там будут решаться главные вопросы монетарной политики в США".