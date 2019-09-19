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19 сентября 2019 года 11:55

Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексам, динамика "фишек" смешанная

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по индексам в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов, динамика blue chips смешанная.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2810,09 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1379,11 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 64,2 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%).

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2% и +1,1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

В США индексы накануне завершили торги незначительными изменениями, в центре внимания рынка было заседание Федрезерва (регулятор ожидаемо снизился ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсует" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,4%,), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром в четверг делает вялые попытки коррекции вверх после отката накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру; цена Brent находится вблизи уровня при закрытии рынка акций в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,84 за баррель (+0,4% и -1,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,2 за баррель (+0,3% и -2,1% в среду).

Как заявил гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер, крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца.

Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2-2,25 млн баррелей.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, актуальным сценарием для рынка акций РФ остается консолидация в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Базовая процентная ставка ФРС, как и ожидалось, была снижена, но сопутствующий комментарий не дал четких указаний на дальнейшие планы. Участники рынка, судя по котировкам срочных контрактов, по-прежнему ожидают еще одного снижения ставки в текущем году, хотя глава ФРС подчеркнул устойчивость экономики и призвал к "сдержанности" в смягчении денежной политики. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара, поскольку комментарий ФРС оказался недостаточно мягким, чтобы вызвать усиление спроса на валюты развивающихся рынков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, худший сценарий в решении ФРС не реализовался - это когда либо ставка была бы оставлена на прежнем уровне, либо Пауэлл открыто заявил, что ФРС не будет понижать ставку в дальнейшем. Тем не менее, в США фондовые фьючерсы перешли к снижению, поскольку максимальные исторические значения очень близки, а для их преодоления пока нет поводов.

Снижение ставки ФРС является прозрачным намеком, что в ближайшее время и Банк России пойдет на аналогичные меры, и это позитивно для рынка акций и облигаций. Из бумаг по-прежнему сохраняют потенциал роста акции Сбербанка (MOEX: SBER), у которых сопротивление расположено на 240 рублях. В случае отскока нефти лучше рынка обещают быть акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" (MOEX: ROSN).

Снятие с повестки дня вопроса об отмене санкций в отношении Ирана, премия за риск повторения подобных атак и сильно "попорченные" взлетом нефти в понедельник "шкуры" "медведей" - все это говорит о том, что нефть должна стоить как минимум дороже $65 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Саудовская Аравия планирует полностью восстановить добычу к 30 сентября, а на текущий момент восстановлено порядка 50% от выпавших 5,7 млн б/с производства за счет задействования резервных мощностей. В среду королевство на пресс-конференции заявило о причастности Ирана к атакам на нефтяные предприятия страны. Представитель Минобороны страны назвал доказательства вины Ирана "неоспоримыми". Президент США Трамп заявил, что санкции в отношении Ирана будут существенно расширены в связи с последними инцидентами. Однако лидер США не обозначил, в чем конкретно будут заключаться новые санкционные меры.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ФРС не стала разочаровывать рынок и снизила ставку, в пользу такого решения высказались семеро из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке. Десять членов комитета из семнадцати, включая тех, кто не голосует, не ожидают еще одного снижения ставки до конца года, но семь допускают, что еще одно снижение может понадобиться. На 2020 год снижение ставки не планируется, а вот по одному снижению допускается на 2021-2022 годы.

Пауэлл отметил, что неопределенность в сфере торговой политики остается ключевым риском экономического роста. Естественно, что Трамп поспешил отметить в своем сообщении в "Твиттере", что Пауэлл и ФРС в очередной раз не смогли оправдать ожидания. Впрочем, на рынках в целом отмечался пессимизм, так как Пауэлл оказался довольно оптимистичным в отношении экономики и сдержанным по поводу еще одного снижения ставки до конца года, отмечает эксперт.

Нефть остановила падение, ФРС снизила ставку и может вновь смягчить политику при ухудшении экономического роста. Вместо возможного смягчения санкционного режима, о чем еще неделю назад говорил Трамп, Иран может получить дополнительные ограничительные меры. Накануне Саудовская Аравия показала обломки беспилотных аппаратов и крылатых ракет, которыми были атакованы объекты инфраструктуры. По заявлению министерства обороны страны, атака осуществлялась не из Йемена, а с севера, где через залив находится Иран. Таким образом, вероятность возвращения Ирана на мировой рынок нефти в ближайшие месяцы равна нулю. Также сохряняются проблемы в других регионах. Shell объявила о форс-мажоре по отгрузкам нигерийской нефти Bonny Light, в Колумбии взрыв бомбы разрушил секцию нефтепровода Transandino. На российском рынке акций не исключен отскок вверх бумаг нефтяников на ожиданиях, что иранская нефть еще долго будет закрыта санкциями, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+9,3%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+3,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+2,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,162 млрд рублей (из них 5,588 млрд рублей пришлось на акции "Северстали").


Опубликовано: /Финмаркет/
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