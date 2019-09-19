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19 сентября 2019 года 12:55
Рубль получил хорошие шансы закрепиться ниже уровня 64 за доллар - ИК "Велес Капитал"
В целом краткосрочная и относительно сдержанная реакция участников валютного рынка на риторику ФРС (оказавшуюся больше ястребиной, нежели голубиной, несмотря на снижение ставки) открывает для рубля хорошие шансы для закрепления ниже 64 по доллару на период проведения основных налоговых платежей, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Подготовку к платежам можно ожидать уже в ближайшие дни (окончательные расчеты пройдут в середине следующей недели), поэтому рубль сможет получить хорошую поддержку от продаж валютной выручки, полагает эксперт. К окончанию первой половины дня в четверг доллар все еще сохранял преимущество на отдельных валютных площадках развивающихся рынков, однако позиции американской валюты выглядели уже не столь уверенно, как непосредственно после итогов заседания ФРС и выступления Дж.Пауэлла вечером в среду. Так, в паре с турецкой лирой доллар прибавлял в четверг днем порядка 0,5%, тогда в парах с российским рублем, индийской рупией и мексиканским песо американская валюта торговалась вблизи нулевых отметок. В паре с южноафриканским рэндом доллар и вовсе снижался на 0,2%. На российском рынке USD открылся в четверг укреплением и в первые минуты даже пытался продвинуться в сторону уровней, до которых поднимался накануне вечером после итогов заседания ФРС (64,35-64,4 руб.). Однако еще до конца первого часа торгов американская валюта скорректировалась до уровня закрытия предыдущего дня (64,15 руб.) и даже на короткое время опускалась ниже данной отметки, отмечается в комментарии эксперта ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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