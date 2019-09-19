Решение ФРС США разочаровывает рынок золота - Julius Baer

ФРС США не сделала намеков на дальнейшее снижение процентных ставок, и это разочаровало рынок золота, сообщается в комментарии Julius Baer. Цены упали примерно на 1,5% от своего дневного максимума после публикации решения по ставке и пресс-конференции регулятора. По мнению руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстена Менке, основной причиной негативной динамики стала фиксация прибыли краткосрочными трейдерами на фьючерсном рынке, а не продажи на физическом рынке. Котировки и по-прежнему держатся ниже 1500 долл. США за унцию.

"Тем не менее, мы не считаем, что фундаментальный фон для драгметалла изменился, - отмечает Карстен Менке. - Все еще неустойчивый экономический рост, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и очередная эскалация внешнеторговой напряженности должны в краткосрочной перспективе подтолкнуть цены к росту, оправдывая наш позитивный взгляд на золото. Из-за нестабильной динамики мирового ВВП и связанных с этим угроз экономике США, мы ожидаем дальнейшее сокращение процентных ставок со стороны ФРС в этом году. Кроме того, мы все еще видим вероятность эскалации торгового конфликта между США и Китаем, что еще больше усилит экономическую неопределенность".

Таким образом, спрос на золото в качестве безопасного актива должен оставаться высоким, в то время как вероятность фиксации прибыли спекулятивными трейдерами выглядит крайне ограниченной, полагает эксперт Julius Baer. "На этом фоне мы по-прежнему ожидаем рост цен до 1 575 долл. США за унцию на горизонте трех месяцев и рекомендуем сохранять золото в портфеле. В среднесрочной и долгосрочной перспективе динамика драгметалла в значительной степени будет зависеть от того, позволит ли смягчение денежно-кредитной политики предотвратить экономический спад и избежать рецессии", - прогнозирует Карстен Менке.