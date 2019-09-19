Фондовые рынки практически не реагируют на снижение процентной ставки в США - Julius Baer

Федеральная резервная система США, как и ожидалось, во второй раз в этом году снизила ключевую процентную ставку на 25 б.п. и указала на некоторую возможность дальнейшего сокращения стоимости заимствований в экономике. После обнародования решения по ставке фондовые рынки первоначально пошли вниз, но позже восстановились и закрылись выше значений предыдущей торговой сессии, говорится в комментарии Julius Baer .

Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции оставил открытыми вопрос о дальнейшем развитии политики регулятора, но дал понять, что члены Федрезерва не были готовы к более сильному снижению ставок. "Решение не повлияло на ожидания трейдеров на фьючерсном рынке, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Фондовые площадки, которые рассчитывают на дальнейшее ослабление политики ФРС до конца года, первоначально ушли в красную зону в свете отсутствия указаний относительно будущей денежно-кредитной политики, но восстановили потери к концу сессии".

Сектор коммунальных услуг, финансовый и сырьевой секторы показали лучшую динамику, тогда как бумаги энергетических компаний и компаний из сферы недвижимости показали результат хуже рынка. "Мы продолжаем утверждать, что рост прибыли ускорится с текущих уровней к концу года, а кривая доходности будет менее гладкой. На этом фоне ожидается, что циклические акции продолжат показывать динамику выше рынка в ближайшие месяцы", - заключает Julius Baer.