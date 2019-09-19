Прогноз движения курса рубля в краткосрочной перспективе - диапазон 63,5-65 за доллар - БКС

Итоги заседания ФРС вряд ли станут драйвером для уверенного рыночного роста в перспективе ближайших дней, сохраняется прогноз движения курса рубля в краткосрочной перспективе в диапазоне 63,5-65 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер".

По итогам заседания ставка ФРС США снижена на 25 б.п., однако рынкам не удалось получить явного импульса для роста. Такое положение вещей, по мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в данный момент определяется следующими факторами.

Во-первых, Федрезерв в очередной раз проявил неуверенность в отношении необходимости перезапуска программы количественного смягчения, что могло в значительной мере разочаровать участников рынка.

Во-вторых, прогнозы ФРС по ставке испытали значительное снижение, однако наибольшее беспокойство вызывает отсутствие согласованности в рядах монетарных властей США. Так, по итогам заседания регулятора, почти половина членов комитета ожидают еще одного снижения ставки до конца 2019 года на дополнительные 25 б.п. В тоже время часть членов выступает за сохранение ставки неизменной до конца года, а другая часть (5) ожидают возвращения ставки в диапазон 2-2,25% в этом году. Такая несогласованность во взглядах представляй монетарных властей может стать фактором неопределенности для рынков.

"Полагаем, что итоги заседания ФРС вряд ли станут драйвером для уверенного рыночного роста в перспективе ближайших дней. Более вероятным видится "переваривание" рынками нового фактора изменений взглядов Федрезерва. В этих условиях сохраняем наш прогноз движения курса рубля в краткосрочной перспективе в диапазоне 63,5-65 за доллар", - резюмирует А. Покатович.