Цены на нефть могут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки мало меняются в утренние часы четверга, оставаясь в районе отметки $64/bbl (Brent), говорится в обзоре "Нордеа Банка". "Мы по-прежнему считаем, что на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть могут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в среднесрочной перспективе", - прогнозируют аналитики банка.

После коррекции вниз на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что добыча сырья в стране будет полностью восстановлена уже к концу сентября, в фокусе внимания участников рынка находятся отношения между США и Ираном. Саудовская сторона накануне сообщила, что атаки на ее нефтяные объекты было осуществлены с помощью иранского вооружения. На этом фоне президент США Д. Трамп вчера заявил, что американская сторона введет новые «значительные» санкции против Ирана в течение 48 часов.

Также в обзоре "Нордеа Банка" отмечается, что в связи с событиями в Саудовской Аравии данные по запасам нефти от Минэнерго США, в соответствии с которыми запасы в Штатах на прошлой недели выросли на 1 mb, не оказали значительного влияния на торги.