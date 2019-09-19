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19 сентября 2019 года 11:33
Рубль, вероятно, сохранит относительную стабильность до конца недели - "Нордеа Банк"
Рубль остается на комфортном уровне во второй половине недели. Ключевые события в рамках текущей недели остались позади, поэтому до конца недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в относительно узком диапазоне в условиях нейтрального внешнего фона, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В паре с долларом остается актуальным коридор 64-64,50, в паре с евро валюта пытается закрепиться ниже отметки 71. Накануне по итогам заседания ФРС, в соответствии с нашими ожиданиями, доллар укрепился на глобальных площадках, что нашло свое отражение в умеренном ослаблении рубля (на 30 копеек) в паре с американской валютой. Локальным внутренним фактором поддержки для рубля, по мнению аналитиков "Нордеа Банка", остается налоговый период, пик которого приходится на 25 сентября. Прошедший накануне аукцион ОФЗ (Минфин не смог полностью разместить предложенный объем в 20 млрд. руб.) в очередной раз продемонстрировал, что данный фактор сейчас остается нейтральным для российской валюты. Объемы размещений сейчас весьма ограничены по сравнению с первым полугодием, когда спрос со стороны нерезидентов на ОФЗ имел заметные последствия для валютного рынка.
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19 сентября 2019 года 12:35
Федеральная резервная система США, как и ожидалось, во второй раз в этом году снизила ключевую процентную ставку на 25 б.п. и указала на некоторую возможность дальнейшего сокращения стоимости заимствований в экономике. После обнародования решения по ставке фондовые рынки первоначально пошли вниз,... читать дальше
.19 сентября 2019 года 12:12
Нефтяные котировки мало меняются в утренние часы четверга, оставаясь в районе отметки $64/bbl (Brent), говорится в обзоре "Нордеа Банка". "Мы по-прежнему считаем, что на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть могут устойчиво закрепиться выше $60/bbl в... читать дальше
.19 сентября 2019 года 11:55
Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел по индексам в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов, динамика blue chips смешанная. читать дальше
.19 сентября 2019 года 11:54
Итоги заседания ФРС вряд ли станут драйвером для уверенного рыночного роста в перспективе ближайших дней, сохраняется прогноз движения курса рубля в краткосрочной перспективе в диапазоне 63,5-65 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". По итогам заседания ставка ФРС США снижена на 25... читать дальше
.19 сентября 2019 года 11:14
Перспективы роста цен на защитные активы оптимистичны в условиях снижения процентных ставок ведущими центральными банками и продолжающейся напряженности в торговых отношениях крупнейших экономик мира, говорится в обзоре Инвестиционной палаты. Фьючерс на золото завершил торги среды резким... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:47
ОФЗ среднесрочно по-прежнему сохраняют потенциал роста котировок на фоне замедления инфляции и снижения ставок ФРС и ЕЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Котировки ОФЗ в среду продолжили консолидацию – доходность 5-летних госбумаг осталась на уровне 6,79% годовых, 10-летних – 7,03% годовых.... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:42
Цены на нефть могут получить поддержку со стороны покупателей при снижении до отметки 63 долл./баррель - БКС
Фьючерсы на Brent в четверг утром торгуются в районе $63,6 за баррель, угрожая снизиться еще больше, говорится в комментарии "БКС Брокер". Однако на отметке $63 инструмент может получить поддержку со стороны покупателей, учитывая высокий уровень напряженности в Персидском заливе, а также поддержку... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:25
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - HCA Healthcare, Inc.: покупка от текущих уровней: $124,98; целевой уровень: $140; стоп-лосс: $123,9; ожидаемая доходность: +12%; временной горизонт удержания... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:24
Текущие уровни доходности UST’10 находятся на "справедливом" уровне. Вместе с тем ожидаемые действия ФРС локально поддержат рынок евробондов ЕМ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. По итогам торгов среды доходности UST’10 осталась без изменения на уровне 1,8% годовых. ФРС США ожидаемо снизил... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:20
Москва. 19 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром; рубль коррекционно дешевеет к бивалютной корзине на итогах заседания ФРС, ожидаемо снизившей процентную ставку. читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:05
онижение ставки ФРС может поддержать рынки, но явного вектора не видно, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Хотя ФРС вчера, как и ожидалось, снизила ставку, отсутствие единой позиции в совете управляющих указывает на то, что по крайней мере в ближайшем будущем регулятору, возможно, будет не... читать дальше
.19 сентября 2019 года 10:00
Москва. 19 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после объявления итогов сентябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики. читать дальше
.19 сентября 2019 года 09:59
четверг отечественный фондовый рынок откроется небольшим ростом, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.19 сентября 2019 года 09:58
Смешанный вешний фон не дает рынку акций РФ в четверг четких ориентиров. Аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов и сохранение "боковика" в ожидании сильных стимулов. читать дальше
.19 сентября 2019 года 09:57
нешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть остановила падение, ФРС снизила ставку и может вновь смягчить политику при ухудшении экономического роста. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Отечественный рынок акций стартует нейтрально, хотя нельзя исключить отскока бумаг... читать дальше
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