Рубль, вероятно, сохранит относительную стабильность до конца недели - "Нордеа Банк"

Рубль остается на комфортном уровне во второй половине недели. Ключевые события в рамках текущей недели остались позади, поэтому до конца недели рубль, вероятно, продолжит торговаться в относительно узком диапазоне в условиях нейтрального внешнего фона, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В паре с долларом остается актуальным коридор 64-64,50, в паре с евро валюта пытается закрепиться ниже отметки 71.

Накануне по итогам заседания ФРС, в соответствии с нашими ожиданиями, доллар укрепился на глобальных площадках, что нашло свое отражение в умеренном ослаблении рубля (на 30 копеек) в паре с американской валютой.

Локальным внутренним фактором поддержки для рубля, по мнению аналитиков "Нордеа Банка", остается налоговый период, пик которого приходится на 25 сентября. Прошедший накануне аукцион ОФЗ (Минфин не смог полностью разместить предложенный объем в 20 млрд. руб.) в очередной раз продемонстрировал, что данный фактор сейчас остается нейтральным для российской валюты. Объемы размещений сейчас весьма ограничены по сравнению с первым полугодием, когда спрос со стороны нерезидентов на ОФЗ имел заметные последствия для валютного рынка.