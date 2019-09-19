Продолжаем оптимистично оценивать перспективы роста цен на защитные активы - Инвестиционная палата

Перспективы роста цен на защитные активы оптимистичны в условиях снижения процентных ставок ведущими центральными банками и продолжающейся напряженности в торговых отношениях крупнейших экономик мира, говорится в обзоре Инвестиционной палаты.

Фьючерс на золото завершил торги среды резким снижением, несмотря на ожидаемое решение ФРС США об очередном снижении процентной ставки. Утренние торги четверга по инструменту проходят в районе 1505 долларов за тройскую унцию.

"Мы продолжаем оптимистично оценивать перспективы роста цен на защитные активы в условиях снижения процентных ставок ведущими центральными банками и продолжающейся напряженности в торговых отношениях крупнейших экономик мира", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.