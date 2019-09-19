Цены на нефть могут получить поддержку со стороны покупателей при снижении до отметки 63 долл./баррель - БКС

Фьючерсы на Brent в четверг утром торгуются в районе $63,6 за баррель, угрожая снизиться еще больше, говорится в комментарии "БКС Брокер". Однако на отметке $63 инструмент может получить поддержку со стороны покупателей, учитывая высокий уровень напряженности в Персидском заливе, а также поддержку для финансовых рынков со стороны вчерашнего решения ФРС США по снижению ключевой ставки, полагает аналитик "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Волатильность торгов до конца недели может оставаться повышенной.

Также вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США от EIA. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,06 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,5 млн баррелей. Всего запасы в США составили 417,13 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 120 000 б/с до 3,175 млн б/с. Объем импорта вырос на 368 000 б/с - до уровня 7,05 млн б/с.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 0,78 млн баррелей (прогноз -0,54 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 0,44 млн баррелей (прогноз +0,54 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 95,1% до 91,4%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,4 млн б/с.

"В целом статистика имела умеренно-негативный характер за счет расхождения с прогнозными показателями, - заключает эксперт "БКС Брокер". - Однако на среднесрочном горизонте ничего нового во взгляд на рынок она не привнесла. В четверг c утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии".