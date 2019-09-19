ОФЗ среднесрочно сохраняют потенциал роста котировок - Промсвязьбанк

ОФЗ среднесрочно по-прежнему сохраняют потенциал роста котировок на фоне замедления инфляции и снижения ставок ФРС и ЕЦБ, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Котировки ОФЗ в среду продолжили консолидацию – доходность 5-летних госбумаг осталась на уровне 6,79% годовых, 10-летних – 7,03% годовых.

Результаты аукциона по размещению 15-летнего выпуска ОФЗ 26225 на 20 млрд руб., как и ожидалось, оказались невыразительными – было размещено 91% бумаг, а спрос превысил предложение в 1,4 раза. При этом высокий спрос сохраняется на инфляционный выпуск ОФЗ 52002 - спрос превысил предложение более чем в 3,6 раза, был размещен весь предложенный объем 5,3 млрд руб.: вменённая инфляция (3,45%) остается существенно ниже таргета ЦБ (4,0%).

Исходя из комментариев ЦБ по итогам сентябрьского заседания, регулятор склоняется к паузе в цикле снижения ставки на ближайшем заседании, чем и вызвана текущая консолидация рынка ОФЗ. Вместе с тем текущие факторы продолжают играть на снижение ставки на фоне ослабления политики ФРС и ЕЦБ, а также замедления инфляции. Так, недельная инфляция на 16 сентября в годовом выражении продолжила замедление до 4,1% (недельная дефляция фиксируется третью неделю подряд).

"В результате, на наш взгляд, после консолидации рынка ОФЗ снижение доходностей госбумаг будет продолжено", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.