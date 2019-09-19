Рубль на старте торгов корректируется вниз к доллару и евро на итогах заседания ФРС

Москва. 19 сентября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром; рубль коррекционно дешевеет к бивалютной корзине на итогах заседания ФРС, ожидаемо снизившей процентную ставку.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,26-64,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,29 руб./$1 (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,00 руб./EUR1 (+26,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 19,46 копейки к уровню закрытия среды, до 67,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,66 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз к доллару и евро после роста накануне. Участники рынка отыгрывают завершение заседания ФРС, ожидаемо снизившей ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Участники рынка переключают внимание на американо-китайские торговые переговоры. В четверг в США начинается подготовительный раунд к ним, сообщают западные СМИ. В ходе двухдневных дискуссий стороны должны подготовить почву для переговоров между сторонами на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Китайскую делегацию возглавляет заместитель министра финансов КНР Ляо Мин, главой американской, как ожидается, должен стать заместитель торгового представителя США Джеффри Герриш.

В центре внимания на переговорах, как считают наблюдатели, должны стать вопросы закупки Китаем в США сельскохозяйственной продукции, обменного курса китайской национальной валюты по отношению к доллару США, передачи американскими предприятиями в Китае своих технологий.

Нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК подорожали на 0,02% - до $63,61 за баррель. На торгах в среду цена снизилась на 1,47% - до $63,60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,1%, до $58,1 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на 2,07%, до $58,11 за баррель.

Ранее работу комплекса подготовки нефти "Абкайк" пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.