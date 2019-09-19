Текущие уровни доходности UST’10 находятся на "справедливом" уровне - Промсвязьбанк

Текущие уровни доходности UST’10 находятся на "справедливом" уровне. Вместе с тем ожидаемые действия ФРС локально поддержат рынок евробондов ЕМ, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

По итогам торгов среды доходности UST’10 осталась без изменения на уровне 1,8% годовых.

ФРС США ожидаемо снизил ставку на 25 б.п. (до 1,75-2,0%), продолжит смягчение монетарной политики.

Доходность евробондов ЕМ продолжила коррекционное снижение на 1-5 б.п.

Доходность российского 10-летнего "бенчамарка" снизилась на 4 б.п. – до 3,53% годовых, при сужении кредитной премии к UST до 169 б.п.

"Отметим, что российские 5-летние CDS (76 б.п.) находятся на минимумах с 2007 года, что способствует сужения кредитной премии в евробондах. Текущие уровни доходности UST’10, на наш взгляд, находятся на "справедливом" уровне. Вместе с тем ожидаемые действия ФРС локально поддержат рынок евробондов ЕМ", - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.