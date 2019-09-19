ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - HCA Healthcare, Inc.: покупка от текущих уровней: $124,98; целевой уровень: $140; стоп-лосс: $123,9;

ожидаемая доходность: +12%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней

Hospital Corporation of America - американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 12,4.

2. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем попытку выхода из консолидации вверх. Есть высокая вероятность движения к верхней границе текущей консолидации - там находится незакрытый гэп.

3. Merrill Lynch на днях улучшил рейтинг компании и повысил прогноз по её справедливой цене.

Риски открытия позиции:

1. Последний квартальный отчёт оказался хуже ожиданий.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября.

Вторая инвестиционная идея - Raytheon Company: покупка от текущих уровней: $199,19; целевой уровень: $214 ; стоп-лосс: $191,7;

jжидаемая доходность: +7,4%$ временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Raytheon - американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники.

Привлекательность идеи:

1. Последний квартальный отчёт компании оказался существенно лучше ожиданий.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 18,3.

3. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем выход цены из диапазона, в рамках которого она консолидировалась более полугода. Цена ушла выше, пробив уровень сопротивления. В техническом анализе данная фигура называется "Бриллиант".

4. Недавно стало известно, что Javelin, совместное предприятие, образованное компаниями Raytheon и Lockheed Martin, выиграло контракт на полномасштабное производство системы оружия Javelin.

Риски открытия позиции:

Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября.

Третья инвестиционная идея - Adobe Inc.: продажа от текущих уровней: $275,83; целевой уровень: $252; стоп-лосс: $290; ожидаемая доходность: +9%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Adobe, Inc. - американская компания-разработчик программного обеспечения.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 52.

2. Акция достаточно перекуплена, без коррекции, цене будет сложно продолжать рост.

3. С точки зрения технического анализа мы видим слом локального уровня поддержки - это "медвежий сигнал". Цена вышла из треугольника и может возобновить предыдущий импульс снижения.

4. В последние месяцы инсайдеры (топ-менеджеры компании) активно продают её акции.

5. В последние недели акции компаний, производящие программное обеспечение выглядят заметно слабее всего рынка.

Риски открытия позиции:

1. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет 17 сентября.