Понижение ставки ФРС может принести на рынки краткосрочный оптимизм - "БКС Глобал Маркетс"

Понижение ставки ФРС может поддержать рынки, но явного вектора не видно, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Хотя ФРС вчера, как и ожидалось, снизила ставку, отсутствие единой позиции в совете управляющих указывает на то, что по крайней мере в ближайшем будущем регулятору, возможно, будет не хватать решимости. В условиях нестабильной геополитической и экономической обстановки такое поведение не вселяет уверенность, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Понижение ставки может принести на рынки краткосрочный оптимизм, отсутствие сигнала о том, что регулятор будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, ограничит позитив, и, возможно, инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию.