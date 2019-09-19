Утренние прогнозы: рынок акций сохранит "боковое" движение в ожидании сильных стимулов

Смешанный вешний фон не дает рынку акций РФ в четверг четких ориентиров. Аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов и сохранение "боковика" в ожидании сильных стимулов.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги среды символическим снижением на 0,1% по индексу МосБиржи. Отсутствие выраженного "риск-аппетита" на глобальных рынках создает условия для продолжения консолидации индекса МосБиржи преимущественно в середине диапазона 2800-2850 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2810-2825 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон и закрытие рынка акций в США с незначительным отклонением по основным индексам".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть остановила падение, ФРС снизила ставку и может вновь смягчить политику при ухудшении экономического роста. Индексы Азии торгуются разнонаправленно. Отечественный рынок акций стартует нейтрально, хотя нельзя исключить отскока бумаг нефтяников на ожидании того, что иранская нефть ещё долго будет закрыта санкциями".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются снижением, цены на энергоносители и металлы стабильны. Достаточно сильные статистические данные по экономике США вступают в противоречие с несколько пессимистичными ожиданиями о перспективах дальнейшего роста со стороны ФРС, что оказывает скорее негативное влияние на настроение инвесторов. В целом мы ожидаем продолжения "бокового" движения в ожидании сильных стимулов. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 2792 пункта по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС".