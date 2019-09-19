Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после объявления итогов сентябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся большую часть сессии в среду, нивелировали спад в конце торгов и завершили день со слабыми и разнонаправленными изменениями. В центре внимания рынка было заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам этого заседания. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых. "Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона. Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Тем временем в среду Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставил банковской системе временные резервы в рамках операций РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. Во вторник он предпринял аналогичный шаг впервые за десятилетие. Данные меры обусловлены нехарактерным для середины месяца скачком реальных процентных ставок на денежном рынке США, вызванным нехваткой ликвидности.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг, инвесторы оценивают итоги заседаний центробанков Японии и США. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,45%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, Shenzhen Composite - 0,5%. Гонконгский Hang Seng упал на 1%. Южнокорейский Kospi растет на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%. Между тем индийский BSE Sensex снижается на 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%.

Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, прошедшего 18-19 сентября. Центробанк оставил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Также банк подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. В то же время Банк Японии отметил замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить более пристальное внимание на возможность потери импульса к достижению целевого уровня инфляции в 2%.

В свою очередь нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на ее нефтяную инфраструктуру. Как заявил гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер, крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца. Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,39% - до $63,85 за баррель. На торгах в среду цена снизилась на 1,47% и составляла на закрытие $63,60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 0,41%, до $58,28 за баррель.

Также нефтяной рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,62 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,92 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 сентября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,02% и составил 106,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 631,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,39%), "РЖД-23" (+0,29%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,4%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,27%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8,93% годовых. Ставка 2-12 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 18 сентября. Техразмещение запланировано на 20 сентября. В настоящее время в обращении облигаций самого ХКФ банка нет, последний раз эмитент выходил на рынок облигаций в 2013 году. Далее банк проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". Последний раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей по ставке купона 10% годовых.

ООО "Обувь России" 24 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,5-12,0% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года в диапазоне 12,01-12,55% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

АO "Группа Ренессанс страхование" планирует разместить трехлетний выпуск облигаций объемом до 3 млрд рублей для рефинансирования кредита Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) в размере 2,3 млрд рублей, а также с целью дополнительного финансирования отдельных проектов компании.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 7-13-го купонов облигаций серии 001P-01 в размере 7,3% годовых. Компания разместила 15-летние бонды объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,45% годовых. По бондам 1 октября предстоит оферта.