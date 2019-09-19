Ожидаем продолжения "бокового" движения рынка акций - Инвестиционная палата

На рынке акций ожидается продолжение "бокового" движения в ожидании сильных стимулов, говорится в комментарии Инвестиционной палаты.

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются снижением, цены на энергоносители и металлы стабильны. Достаточно сильные статистические данные по экономике США вступают в противоречие с несколько пессимистичными ожиданиями о перспективах дальнейшего роста со стороны ФРС, что оказывает скорее негативное влияние на настроение инвесторов.

"В целом мы ожидаем продолжения "бокового" движения в ожидании сильных стимулов. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 2792 пункта по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС", - указывает риск-менеджер Александр Крылов.