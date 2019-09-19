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19 сентября 2019 года 09:48
Ожидаем продолжения "бокового" движения рынка акций - Инвестиционная палата
На рынке акций ожидается продолжение "бокового" движения в ожидании сильных стимулов, говорится в комментарии Инвестиционной палаты. Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается умеренно негативно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются снижением, цены на энергоносители и металлы стабильны. Достаточно сильные статистические данные по экономике США вступают в противоречие с несколько пессимистичными ожиданиями о перспективах дальнейшего роста со стороны ФРС, что оказывает скорее негативное влияние на настроение инвесторов. "В целом мы ожидаем продолжения "бокового" движения в ожидании сильных стимулов. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 2792 пункта по индексу МосБиржи и 1360 пунктов по индексу РТС", - указывает риск-менеджер Александр Крылов.
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19 сентября 2019 года 12:35
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.19 сентября 2019 года 09:59
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.19 сентября 2019 года 09:58
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