Brent торгуется у $63,7 за баррель

Американские фондовые индексы завершили среду со слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в четверг. Нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг.

Американские фондовые индексы, снижавшиеся большую часть сессии в среду, нивелировали спад в конце торгов и завершили день со слабыми и разнонаправленными изменениями.

В центре внимания рынка было заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам этого заседания.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) принял ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

"Мы пошли на этот шаг, чтобы поддержать американскую экономику в хорошем состоянии перед лицом определенных событий и предоставить страховку против существующих рисков", - заявил Пауэлл. Он не исключил, что в случае материализации этих рисков Федрезерв может снизить ставку еще сильнее.

Однако в целом Федрезерв рассчитывает сохранить ставку на прежнем уровне до конца текущего года, следует из медианного прогноза руководства центробанка на уровень базовой процентной ставки, который составляет 1,9%, то есть в пределах текущего диапазона.

Также руководство ЦБ обнародовало обновленные макроэкономические прогнозы. В частности, прогноз роста ВВП США на 2019 год был улучшен до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, на 2021 год - до 1,9% с 1,8%. Прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%.

Тем временем в среду Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка предоставил банковской системе временные резервы в рамках операций РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. Во вторник он предпринял аналогичный шаг впервые за десятилетие. Данные меры обусловлены нехарактерным для середины месяца скачком реальных процентных ставок на денежном рынке США, вызванным нехваткой ликвидности.

Также рынок оценивал статданные по рынку недвижимости США. Как стало известно в среду, число домов, строительство которых было начато в США в августе, подскочило относительно предыдущего месяца на 12,3% и составило 1364 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель стал рекордным с середины 2007 года, а темпы его роста - максимальными с января.

Отчет Минторга сигнализирует о хорошем состоянии рынка жилой недвижимости в Штатах на фоне сильного рынка труда и низких ставок по ипотеке.

Цена бумаг FedEx Corp. упала на 13% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний сократила прибыль в первом финквартале и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире.

Котировки бумаг UPS Inc., главного конкурента FedEx, снизились на 1%.

Акции дистрибьютора компьютерного оборудования CDW Corp. подорожали на 5,8% на новости, что бумаги компании могут войти в расчет индекса Standard & Poor's 500.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания General Mills опустилась на 1,5% из-за слабой квартальной отчетности.

Капитализация разработчика ПО Adobe Inc. снизилась на 1,8%. Компания обнародовала квартальную отчетность после закрытия торгов во вторник и представила прогноз на текущий квартал.

Скорректированная прибыль Adobe в расчете на акцию повысилась в третьем финквартале до $2,05 с $1,73 за тот же период годом ранее, выручка увеличилась до $2,83 млрд с $2,29 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Вместе с тем в четвертом финквартале компания ожидает скорректированную прибыль в размере $2,25 на акцию при выручке в $2,97 млрд. Эксперты ожидают, что прибыль составит $2,3 на бумагу, выручка - $3,02 млрд.

Цена бумаг телекоммуникационной компании Altice USA подскочила на 1,2% на заявлении гендиректора Декстера Гоэя (Dexter Goei) о том, что он открыт предложениям о приобретении компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 сентября повысился на 36,28 пункта (0,13%) и составил 27147,08 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,03 пункта (0,03%) - до 3006,73 пункта.

Nasdaq Composite потерял 8,62 пункта (0,11%) и составил 8177,39 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг, инвесторы оценивают итоги заседаний центробанков Японии и США.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,4%, более широкий Topix вырос на 0,6%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, Shenzhen Composite - 0,5%. Гонконгский Hang Seng упал на 1%.

Южнокорейский Kospi растет на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

Между тем индийский BSE Sensex снижается на 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,4%.

Как сообщалось, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 18-19 сентября. Центробанк оставил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Также банк подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.

В то же время Банк Японии отметил замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить более пристальное внимание на возможность потери импульса к достижению целевого уровня инфляции в 2%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приняла ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки в случае материализации рисков для экономического прогноза в США, однако обнародованный медианный прогноз руководства ФРС предусматривает сохранение текущего курса ДКП до конца года.

Акции японской финкомпании Sony Financial дорожают в Токио на 3,4%, производителя оборудования для выпуска микрочипов Advantest - на 1,5%, энергетической компании Tokyo Gas - на 1,6%.

Цена бумаг китайских поставщиков компонентов для продукции Apple AAC Technologies и Sunny Optical в Гонконге увеличивается на 6,5% и 1,9% соответственно, тогда как капитализация страховщика AIA Group опускается на 3%, нефтедобывающей компании PetroChina - на 2,4%.

Рыночная стоимость южнокорейских производителей микрочипов и электроники Samsung Electronics и SK Hynix растет на 2,9% и 3% соответственно.

Ценные бумаги австралийского ритейлера одежды Kathmandu дешевеют на 1,4% после резкого скачка накануне.

Нефтяной рынок в целом стабилен утром в четверг после существенного снижения накануне, инвесторы оценивают возможности Саудовской Аравии по восстановлению добычи после атак на её нефтяную инфраструктуру.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК подорожали на $0,11 (0,17%) - до $63,71 за баррель. На торгах в среду цена снизилась на $0,95 (1,47%) и составляла на закрытие $63,60 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,19 (0,33%), до $58,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $1,23 (2,07%), до $58,11 за баррель.

Как заявил гендиректор государственной нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер, крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" уже работает на 40% от максимальной мощности, а полного восстановления можно ожидать к концу месяца.

Ранее работу комплекса пришлось приостановить после атаки крылатых ракет и беспилотников. В среду представители Саудовской Аравии сообщили, что за нападением, безусловно, стоит Иран, однако точное место запуска установить пока не удается. Тегеран обвинения отрицает.

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

"Риски на Ближнем Востоке повышенные, и иранский вопрос никуда не делся", - отметил старший стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. Однако по прошествии некоторого времени рынок вернулся к более консервативному прогнозу относительно спроса и предложения, добавил эксперт.

Также рынок оценивает данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,06 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.