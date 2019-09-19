После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Этому способствует смешанный внешний фон и закрытие рынка акций в США с незначительным отклонением по основным индексам.

В результате торгов среды среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС практически не изменилась. Она остается позитивной. Рублевый индекс МосБиржи по-прежнему находится на расстоянии однодневного движения от близкого исторического максимума. Шансы на его обновление в ближайшие дни все еще остаются высокими с учетом того, что фьючерсы на нефть продолжают торговаться заметно дороже уровня недельной давности, указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

В четверг утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0,2-0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0,5%.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.