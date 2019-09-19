Если внешний фон начнет улучшаться, российский рынок акций последует за ним - Алор Брокер

Основным препятствием росту индекса МосБиржи утром в четверг станут снижающиеся на 0,3% американские фьючерсы и опять упавшая нефть, сообщается в комментарии Алор Брокер. Если внешний фон начнет улучшаться, российский рынок акций последует за ним.

В четверг с утра фьючерсы на американские индексы снижаются "под собственной тяжестью": максимальные исторические значения очень близки, а для их преодоления пока нет поводов.

Для России снижение ставки ФРС является прозрачным намеком, что в ближайшее время и Банк России пойдет на аналогичные меры, и это позитивно для рынка акций и облигаций.

"Основным препятствием росту индекса МосБиржи утром в четверг станут снижающиеся на 0,3% американские фьючерсы и опять упавшая нефть. Ждем сегодняшнего открытия рынка вблизи закрытия среды, а потом, если внешний фон начнет улучшаться, российский рынок акций последует за ним", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.