Рубль в паре с долларом уйдет под отметку 64 - Алор Брокер

С высокой вероятностью российская валюта в паре с долларом уйдет под отметку 64, где и может закрепиться. Несмотря на то, что приближается налоговый период, среднесрочно покупать рубль опасно: его рост ограничен районом 62,8, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в среду умеренно позитивно отреагировал на решения ФРС. В четверг растет пара-евро-доллар, пытается отскочить от вчерашних минимумов нефть. Поэтому с высокой вероятностью российская валюта в паре с долларом уйдет под отметку 64, где и может закрепиться. Несмотря на то, что приближается налоговый период, среднесрочно покупать рубль опасно: его рост ограничен районом 62,8. Кроме того, на российскую валюту будут давить ожидания снижения ставки Банка России и рост закупок валюты в рамках бюджетного правила в следующем месяце из-за подорожавшей нефти", - указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.