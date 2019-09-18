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18 сентября 2019 года 19:40

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 18 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке.

Курс доллара США составил 64,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,05 руб./EUR1, подешевев на 22 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,23 копейки - до 67,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. В фокусе внимания рынка - двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится в среду. ФРС снизит базовую процентную ставку второй раз подряд по итогам сентябрьского заседания на фоне серьезных рисков для мировой экономики, прогнозируют эксперты. По мнению большинства из них, стоимость кредитования будет уменьшена на 0,25 процентного пункта - до диапазона 1,75-2% годовых.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, сегодняшние торги проходили без особой идеи, объем торгов также небольшой, а диапазон колебаний - неширокий. "Нефть в течение всего дня торгуется практически на одних и тех же уровнях, поэтому тоже не особо влияет на котировки рубля. Все ждут решения ФРС вечером, после него возможны движения. Как весь мир, так и мы ждем решения американского центробанка", - отметил Карпов.

"Помимо непосредственного решения по ставке, участники рынка также с нетерпением ожидают от американского регулятора комментариев в отношении дальнейших шагов в процентной политике. Если ФРС снизит ставку, но не подтвердит ожиданий по дальнейшему смягчению процентной политики, то доллар получит мощную поддержку. Если же ФРС снизит ставку и подтвердит ожидания рынков по хотя бы еще одному сокращению ставки до конца 2019 года, то доллар может настигнуть глобальная волна распродаж. В этом случае на российском рынке американская валюта может окончательно закрепиться ниже 64 рублей и даже ниже 63,5 рублей. В то же время, учитывая опыт и консерватизм председателя ФРС Джерома Пауэлла, нельзя исключать и варианта, при котором решение о снижении ставки будет сопровождено максимально осторожными комментариями, которые вызовут лишь краткосрочную реакцию на финансовых рынках. В этом случае внимание на российском рынке вновь вернется к рынку нефти, где ситуация по-прежнему остается крайне волатильной и стоимость марки Brent может продвинуться как в сторону $70 за баррель, так и обратно - в сторону $60 за баррель", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Поддержку рублю оказывают удачные результаты аукционов по продаже ОФЗ. Ведомство провело аукционы по размещению девятилетних ОФЗ-ИН серии 52002 объемом 5,349 млрд рублей и пятнадцатилетних ОФЗ ПД серии 26225 объемом 20 млрд рублей. В первом случае Минфин разместил бумаги серии 52002 на общую сумму 5,349 млрд рублей при спросе 19,540 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 3,7 раза. Выручка от аукциона составила 4 млрд 987 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 92,915% от номинала, что соответствует доходности 3,51% годовых.

Кроме того, ОФЗ серии 26225 были проданы на общую сумму 18,161 млрд рублей при спросе 28,566 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,4 раза, при этом объем размещения составил 90,8% выпуска. Выручка от аукциона составила 18 млрд 680 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 100,5618% от номинала, что соответствует доходности 7,31% годовых.

"Доллар США к вечеру слегка отступает в паре с рублем и торгуется около отметки 64,25 рубля. Здесь все спокойно - аукционы Минфина прошли не слишком результативно, но у ведомства нет задачи продать все по любой цене. Инвесторы ждут сигналов от ФРС и будут отыгрывать эти новости в четверг с утра. "Американец" закроет сессию среды в пределах 64,10-64,65 рубля, евро - 70,80-71,45 рубля. В ближайшие сутки в обеих парах может быть волатильно", - говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Опережающее снижение евро обусловлено слабыми данными европейской статистики, опубликованными в первой половине дня - данными по продажам автомобилей и потребительской инфляции за август. Продажи автомобилей в Европе в августе упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей.

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года. Инфляция в помесячном выражении составила 0,1% после дефляции в 0,5% в июле.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,1% - до $63,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,47% - до $58,23 за баррель.

Как стало известно из данных Минэнерго, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,06 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 781 тыс. баррелей, дистиллятов - на 437 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Также нефтяной рынок оценивает последствия атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Представители страны пообещали восстановить большую часть мощностей по нефтедобыче до конца сентября и поддерживать реальную добычу на уровне 9,8 млн б/с в октябре.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 30,77 копейки, до 64,429 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,51 копейки, до 71,2391 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 19,05 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,3745 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 8,99 копейки и составил 64,3357 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 259,955 млн, из которых $563,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 696,351 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 52,04 копейки по отношению ко вторнику, до 71,1778 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 23,47 копейки и составил 71,0831 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR689,085 млн, из которых EUR201,974 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR487,111 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,02% и 7,08% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 7,29% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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