Рынок акций РФ провел торги в консолидации в ожидании новостей от ФРС, вырос РусАл, упал Сургутнефтегаз на новостях

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации индексов при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в преддверии завершения двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; в лидерах роста оказались акции "РусАла" (MOEX: RUAL), аутсайдерами - бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2818,6 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1382,16 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 64,25 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -0,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Акции "Сургутнефтегаза" просели после заявлений главы компании Владимира Богданова об отсутствии планов по выкупу компанией своих акций (buyback). "Вот вы придумали себе это, кто-то один написал", - сказал глава "Сургутнефтегаза" журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума в ответ на вопрос, планирует ли компания buyback.

Выросли акции "РусАла" (+4,3%, до 28,9 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1% и +1,9% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +2,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Член совета директоров холдинга En+ (MOEX: ENPL) Андрей Шаронов, контролирующего 50,12% акций "РусАла", сообщил в среду о возможных выплатах дивидендов за III квартал. Как известно, En+ отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за санкций США, которые действовали с апреля прошлого года по конец января этого года и затронули как сам холдинг, так и его операционные подразделения, алюминиевую компанию "РусАл" и энергетическую "Евросибэнерго". По итогам 2019 г. выплаты могут возобновиться, обещала En+.

В среду в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%) в ожидании завершения двухдневного заседания Федрезерва США.

Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Нефть в среду остается под давлением распродаж после ощутимой нисходящей коррекции накануне на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Цена Brent находится на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,82 за баррель (-1,1% и -6,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,2 за баррель (-1,5% и -5,7% во вторник).

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Вышедшие вечером в среду статданные Минэнерго США о запасах сырья в стране оказались в целом негативными для котировок (резервы нефти выросли на 1,06 млн баррелей при прогнозах снижения на 2-2,25 млн баррелей, также выросли запасы бензина при прогнозах снижения), однако реакция оказалась нейтральной.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 647 тыс. баррелей. Объем нефтедобычи в США на минувшей неделе не изменился и составил 12,4 млн баррелей в сутки.

По оценке портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций протоптался в среду без ярко выраженной динамики после слишком активного начала недели, также отмечалось сокращение активности торгов на мировых площадках из-за ожиданий новостей от ФРС.

Консенсус показывает высокую уверенность участников торгов в снижении ставки ФРС в сентябре, основной вопрос и сомнения инвесторов вызывают риторика Пауэлла, которая прояснит, чего ждать на последующих заседаниях регулятора. Однако сентябрьское решение ФРС нельзя назвать очевидным, учитывая сильную статистику по инфляции и розничным продажам в США, а также понижение градуса напряженности в американо-китайском торговом противостоянии, а именно готовность обеих сторон продолжать торговые переговоры и даже идти на взаимные уступки. Главным фактором, который может повлиять на решение Пауэлла понизить ставку, остается давление со стороны Трампа, поскольку есть ненулевая вероятность, что в случае сохранения ставки на прежнем уровне американский президент снова инициирует эскалацию торговой войны с Китаем, обрушив фондовые рынки и обвинив во всем ФРС, считает Кирсанова.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают разворот нефтяного рынка вниз после того, как напряжение вокруг атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии спало. Во вторник вечером саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что нефтедобыча в стране будет в основном восстановлена к концу сентября - это обнадежило участников рынка. При этом в странах Запада и Ближнего Востока продолжается расследование инцидента и обсуждается вопрос о степени возможной причастности Ирана к ударам по саудовским нефтяным объектам. Ставка ФРС в среду, скорее всего, будет снижена на 25 базисных пунктов (б.п.), полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, активность на рынке заметно упала в день оглашения решения ФРС по ставке, но нефть продолжила сползание вниз, поскольку Саудовская Аравия обещала восстановить добычу в кратчайшие сроки. Хуже рынка выглядели в среду бумаги нефтяников, а металлурги и электроэнергетики отыгрывали потери предыдущих дней. Сбербанк планирует пересмотреть подход к комиссиям до конца года, а также рассматривает возможность подключения к системе быстрых платежей. Если это произойдет, то доходы от комиссий могут существенно снизиться, что приведет к еще большему замедлению роста прибыли.

США заявляют о том, что атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии осуществлялись с юго-запада Ирана, что в Тегеране отвергают. Пресса также отмечает, что Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на создание противовоздушной обороны на основе оборудования из США и Европы, но так и не смогла защитить себя. Кроме саудовского фактора, падение нефти сдерживают сообщения из Нигерии, где Shell объявила форс-мажор по поставкам нефти сорта Bonny Light.

ФРБ Нью-Йорка объявил, что объем операций РЕПО в среду составит до $75 млрд по сравнению с $53 млрд днем ранее. Рубль чувствует себя уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. Снижение ставки ФРС не гарантировано, как и то, что будут озвучены планы по дальнейшему смягчению денежной политики. Сильные данные по строительству в США вкупе с небольшим ростом инфляции пока никак не стимулируют регулятора к активным действиям, считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что дальнейшее смягчение монетарной политики ФРС остается под вопросом, так как США и Китай должны возобновить торговые переговоры, а ряд макроэкономических данных указывает на улучшение американской экономики. Индекс S&P 500 консолидируется у 3000 пунктов: если ему удастся удержать указанную отметку, шансы движения к историческому максимуму (3028 пунктов) возрастут.

Трамп пообещал усилить санкции против Ирана (в результате вероятность военного противостояния стран, однако, снижается), но, с другой стороны, отчет Минэнерго США показал увеличение запасов "черного золота" и сохранение нефтедобычи на отметке 12,4 млн б/с.

Индекс МосБиржи опустился чуть ниже поддержки 2820 пунктов, что увеличивает шансы движения к 2800 пунктам. Долларовый индикатор РТС удержался выше 1380 пунктов. Инвесторы предпочли взять паузу в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2800-2845 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-9% и -3,6% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-7,9%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,6%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+38,8% и +22,2% "префы"), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,1%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+5,3%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,9%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3,5%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,672 млрд рублей (из них 14,221 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").