Евробонды РФ дорожают в среду 3-й день подряд вслед за ценовым ростом UST

Москва. 18 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли 3-й день подряд благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 17 сентября и составила 112,75% от номинала, что соответствует доходности 2,875% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла на 10 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,71% от номинала (их доходность снизилась на 5 пунктов - до 1,66% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4,5 пункта и составил 121,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 48 базисных пунктов - до 127,4% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,075% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 64 базисных пункта - до 123,36% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,035% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к вторнику на 20 пунктов - до 109,61% от номинала, что соответствует доходности 3,145% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 109,47% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,375% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 98 базисных пунктов - до 118,88% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 4,10% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 28 базисных пунктов, до 106,87% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,24% годовых).

"С начала этой недели мы наблюдаем умеренный рост котировок и соответствующее снижение процентных ставок американских казначейских обязательств, в частности, доходность десятилетних US Treasuries за три дня окатилась с уровня 1,9% годовых до 1,75% годовых. Данное коррекционное движение базовых активов стимулировало активизацию покупателей и на рынке российских еврооблигаций, где третий день подряд наблюдается умеренный ценовой рост. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов держатся приблизительно на одних и тех же уровнях. Рост котировок самого "длинного" выпуска евробондов России сегодня составил почти 1 процентный пункт. Но активность торгов в целом не очень высокая. Большинство участников рынка ждут сегодняшних заявлений ФРС США по итогам очередного заседания. И если рынок в целом уже заложил в текущие цены снижение процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов, то угадать риторику американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики сейчас сложнее. Поэтому реакция мировых рынков будет именно на риторику высказываний представителей ФРС", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Если высказывания Федрезерва окажутся "жестче" ожиданий рынка, то реакция будет негативной и мы увидим "бегство" инвесторов из рисковых активов. Если же все будет в рамках ожиданий и американский ЦБ сохранит приверженность дальнейшему смягчению ДКП, то долговые рынки, скорее всего, продолжат ценовое восхождение и нас ждет новая волна снижения доходностей как US Treasuries, так и облигаций emerging markets. Кроме того, поддержку американским казначейским обязательствам, которые традиционно выступают активами "тихой гавани, будет оказывать и сохраняющийся конфликт между США и Ираном", - отметил Сорокин.