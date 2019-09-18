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18 сентября 2019 года 17:45
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС - "ВТБ Форекс"
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС, но тренда на укрепление это не задаст, говорится в комментарии "ВТБ Форекс". В среду перед заседанием ФРС пара евро-доллар колеблется вокруг отметки 1,10, как и в последние две недели. В том, что ФРС понизит ставку сегодня на 25 базовых пунктов, сомнений на рынке нет. Интерес вызывает то, как ФРС оценит возможность дальнейшего смягчения своей политики. "Это будет видно в первую очередь на "точечном графике" в прогнозных материалах, которые будут опубликованы в 21:00 мск вместе с решением по ставке, - отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Форекс" Алексей Михеев. - На текущий момент рынок фьючерсов на ставки закладывает с вероятностью 70,7% еще одно снижение ставки до конца года, на заседании в декабре. Однако учитывая, что состояние экономики США (за счет сферы услуг в первую очередь) остается в неплохой форме, явных причин торопиться со смягчением монетарной политики у ФРС нет. Тем более, что США и Китай скорее договорятся о промежуточном соглашении по торговле, так как это в предвыборных интересах президента США Трампа". Если ФРС ограничится лишь снижением ставки без четких обещаний снижать ее в будущем, доллар может сильно вырасти, а пара евро-доллар обновить 2-летние минимумы, упасть до 1,09 или ниже, полагает эксперт "ВТБ Форекс", поскольку в этом случае решение ФРС будет очень контрастировать с решением ЕЦБ прошлой недели, который запустил целый ряд мер монетарного стимулирования, включая количественное смягчение. "Нет сомнений в том, что и ФРС тоже придет со временем к количественному смягчению, - уверен Алексей Михеев. - Разговоры о рестарте QE возобновились после того, как на этой неделе на денежном рынке США возник дефицит ликвидности, а ставка однодневного репо поднималась до 4%. В результате чего ФРС пришлось впервые с 2008 года осуществить вливание ликвидности этом рынке". Однако факторы, которые вызвали дефицит долларовой ликвидности на этой неделе, по мнению эксперта "ВТБ Форекс", временные. Это квартальные налоговые выплаты и большой объем привлечения госдолга Казначейством США в сентябре. "Вряд ли ФРС сегодня объявит о QE, учитывая, что до этого разговоры об этой мере представителями ФРС не велись. Но даже если ФРС окажется недостаточно "мягкой", новая волна укрепления доллара будет скорее краткосрочной и не задаст нового тренда. Пара евро-доллар уже на протяжении года после каждого крупного падения существенно отскакивает от минимумов и не формирует тренда, и нет причин считать, что в этом плане что-то изменилось", - прогнозирует Алексей Михеев.
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.18 сентября 2019 года 16:10
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