Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"

Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона.

В обозримом будущем ЕЦБ и Банк Японии, которые в четверг объявят решения по денежно-кредитной политике, вряд ли смогут отказаться от отрицательных процентных ставок и начать сокращать свои балансы. "Нет ничего удивительного в том, что многие инвесторы и представители центробанков все чаще ставят под сомнение возможность решения накопившихся проблем мерами денежно-кредитной политики. Альтернативным инструментом управления спросом могло бы стать фискальное стимулирование, хотя и здесь проблема растущей долговой нагрузки накладывает свои ограничения. Тем не менее очевидно, что сдвиг в пользу увеличения роли фискальной политики уже начался", - отмечает эксперт "ВТБ Капитала".

Во вторник Федрезерв впервые с 2008 г. осуществил вливание ликвидности в систему с использованием инструмента однодневного репо, отмечает Нил Маккиннон. В перспективе Федрезерв, чтобы избежать образования дефицита ликвидности на денежном рынке, вполне может начать предоставлять ликвидность через операции репо на постоянной основе, считает эксперт.

"Если FOMC объявит о возобновлении программы количественного смягчения (что представляется весьма вероятным на данном этапе), банковские резервы в результате выкупа облигаций регулятором начнут расти, - полагает Нил Маккиннон. - На наш взгляд, вполне можно ожидать, что FOMC объявит об увеличении покупки активов в целях управления ликвидностью, что наверняка будет названо лайт-версией количественного смягчения".

Это подчеркивает важность управления балансом для Федрезерва, который, по всей вероятности, может начать проводить денежно-кредитную политику, используя одновременно два инструмента - ставку по федеральным фондам и собственный баланс. Регулятор вряд ли станет ждать, пока ставка по федеральным фондам опустится до нуля (в худшем сценарии). Более вероятно, что изменения в ставках и балансе ФРС будут носить дополняющий друг друга характер, полагает экономист "ВТБ Капитала".