.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рекомендуем покупать акции HCA Healthcare - ГК "ФИНАМ"
.
18 сентября 2019 года 17:21
Рекомендуем покупать акции HCA Healthcare - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции HCA Healthcare (Hospital Corporation of America Holdings) - одного из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США с рыночной капитализацией около $80 млрд. Акциям присвоена инвестиционная рекомендация "покупать", целевая цена - $150 при текущей рыночной цене около $129, потенциал роста - 16,6%. HCA получает выручку за предоставление медицинских услуг пациентам в рамках государственных и частных программ медицинского страхования и непосредственно от пациентов. Выручка HCA широко диверсифицирована по регионам США и сегментам услуг здравоохранения - медицинские учреждения компания предоставляют хирургические, диагностические, реанимационные, лабораторные, радиологические, кардиологические, физиотерапевтические, психиатрические услуги, в т.ч., по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Больницы HCA Healthcare лечат и больных раком. Компания имеет доступ на быстрорастущие рынки крупных городских зон, и изменение демографической картины в сторону старения населения обеспечивает ее больницам стабильный поток пациентов Рыночная доля HCA, как утверждает сама компания, составляет 25,1%. По итогам второго квартала выручка HCA Healthcare увеличилась на 9,3% г/г до отметки в $12,6 млрд, вровень с усредненными прогнозами. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,21 и 22 цента не дотянула до ожиданий рынка. Долгосрочная динамика выручки и прибыли на акцию не внушает опасений; в оставшуюся часть года также ожидается положительная динамика выручки HCA. Что касается текущей картины с основными мультипликаторами, у акций HCA налицо значительная недооцененность по отношению к основным конкурентам и сектору в целом. С технической точки зрения, на недельном графике HCA сохраняется устойчивый восходящий тренд, при этом формируется консолидационная фигура "прямоугольник", после которой есть вероятность нового витка роста цены. "С учетом вышеизложенного мы считаем HCA Healthcare качественным консервативным вложением на ближайшие 18 месяцев, при этом целевую цену устанавливаем на уровне $150", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
.
18 сентября 2019 года 19:40
Москва. 18 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке. читать дальше
.18 сентября 2019 года 19:18
Рынок акций РФ провел торги в консолидации в ожидании новостей от ФРС, вырос РусАл, упал Сургутнефтегаз на новостях
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации индексов при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в преддверии завершения двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; в лидерах роста оказались акции "РусАла" (MOEX: RUAL), аутсайдерами - бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) на корпоративных новостях. читать дальше
.18 сентября 2019 года 19:08
Москва. 18 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли 3-й день подряд благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.18 сентября 2019 года 19:05
НКНХ за 2019г может выплатить 7,4 руб./акция, но этиленовый проект создает риски для дивидендов - ГПБ
Дивиденды ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) по итогам 2019 года могут составить 7,4 рубля на акцию при сохранении подхода к выплате в 50% прибыли по РСБУ, но риски для выплат создает проект строительства этиленового комплекса, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). "По нашим... читать дальше
.18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила... читать дальше
.18 сентября 2019 года 17:45
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС, но тренда на укрепление это не задаст, говорится в комментарии "ВТБ Форекс". В среду перед заседанием ФРС пара евро-доллар колеблется вокруг отметки 1,10, как и в последние две недели. В том, что ФРС... читать дальше
.18 сентября 2019 года 17:36
Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:58
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:48
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:39
БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:25
оссийский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:39
Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 15900 руб.) с ближайшей поддержкой 15650 руб. Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда на... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:30
Москва. 18 сентября. Доллар перешел к ослаблению, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке. читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:13
Основной риск для "быков" до конца торгового дня - более глубокая коррекция цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились ниже ближайших поддержек (2820 и 1380 пунктов соответственно), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, отмечает в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.