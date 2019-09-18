Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 18 сентября. Доллар перешел к ослаблению, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке.

Курс доллара США составил 64,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,98 руб./EUR1, подешевев на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,56 копейки - до 67,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 30,77 копейки, до 64,429 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,51 копейки, до 71,2391 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и усилил темпы роста к евро днем в среду. В фокусе внимание рынка - двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится в среду. ФРС снизит базовую процентную ставку во второй раз подряд по итогам сентябрьского заседания на фоне серьезных рисков для мировой экономики, прогнозируют эксперты. По мнению большинства из них, стоимость кредитования будет уменьшена на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

"Итоги двухдневного заседания ФРС будут опубликованы в среду вечером, кроме того, рынок будет следить за пресс-конференцией руководства американского регулятора. Не исключено, что центробанк США и его глава займут крайне осторожную позицию, и даже в случае снижения ставки рынок не получит четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня рубль торгуется не очень активно после вчерашнего ослабления на 0,5%. Рубль существенно укрепился в начале этой недели на фоне роста цен на нефть, но останется ли национальная валюта вблизи уровня 64 руб./$1, зависит, в первую очередь, от итогов заседания ФРС и изменения отношения инвесторов к рисковым активам. Сейчас риски того, что риторика ФРС покажется рынку недостаточно "голубиной", высоки, а это риски снижения интереса к активам развивающихся стран, в том числе российским", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В свою очередь, опережающее снижение евро обусловлено слабыми данными европейской статистики, опубликованными в первой половине дня - данными по продажам автомобилей и потребительской инфляции за август.

Продажи автомобилей в Европе в августе упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей. Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года. Инфляция в помесячном выражении составила 0,1% после дефляции в 0,5% в июле.

Трейдеры также следят за развитием торговых взаимоотношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, и выразил надежду на то, что его администрации удастся подписать торговое соглашение с Китаем до президентских выборов 2020 года, сообщает The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что соглашение с Китаем станет "величайшей из когда-либо заключенных сделок" и что "Китай об этом знает". "Они начали закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что правительство КНР приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин. Ранее Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

"Китайская делегация сегодня должна посетить США для подготовки переговоров высокого уровня в октябре. Если сторонам на этой неделе удастся согласовать хотя бы дату октябрьской встречи, аппетит к риску на рынках может еще несколько улучшиться, но риторика американского регулятора в моменте, вероятно, имеет более важное значение для настроений на рынках", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду возобновили небольшое снижение после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,46% - до $64,25 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,48%, составив на закрытие $64,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени понизились на 0,56% - до $58,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 5,66%, закрывшись на отметке $59,34 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,02% и 7,08% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 7,29% годовых.