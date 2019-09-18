.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решения ФРС по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Реформа добровольной накопительной пенсионной системы завершится к 2021 году
Минфин РФ начал разработку поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении. Планируется, что они вступят в силу в январе 2021 года. О разработке нового законопроекта было заявлено в начале сентября
 
Платежная система "Мир" запускает переводы за рубеж
Платежная система "Мир" запустит трансграничные переводы с российского "пластика" на карты, выпущенные зарубежными банками, рассказал "Известиям" глава Национальной системы платежных карт (НСПК - оператор "Мира") Владимир Комлев. Осенью стартуют...
 
"Газпром нефть" начнет продавать бензин в рассрочку
Сеть АЗС "Газпромнефть" совместно с "БКС банком" в сентябре начнет заправлять водителей Gett в рассрочку, рассказал "Ведомостям" председатель правления "БКС банка" Дмитрий Пешнев-Подольский и подтвердил представитель сети АЗС "Газпромнефть". "Это...
 
На какую поддержку можно рассчитывать при покупке деревянного дома
Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал "Российской газете" о том, на какую поддержку смогут рассчитывать покупатели деревянных домов. Минпромторг предлагал субсидировать банкам половину...
 
18 сентября 2019 года 15:30

Рубль днем развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро в ожидании решения ФРС по ставке

Москва. 18 сентября. Доллар перешел к ослаблению, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке.

Курс доллара США составил 64,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,98 руб./EUR1, подешевев на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,56 копейки - до 67,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 30,77 копейки, до 64,429 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,51 копейки, до 71,2391 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и усилил темпы роста к евро днем в среду. В фокусе внимание рынка - двухдневное заседание Федрезерва, которое завершится в среду. ФРС снизит базовую процентную ставку во второй раз подряд по итогам сентябрьского заседания на фоне серьезных рисков для мировой экономики, прогнозируют эксперты. По мнению большинства из них, стоимость кредитования будет уменьшена на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

"Итоги двухдневного заседания ФРС будут опубликованы в среду вечером, кроме того, рынок будет следить за пресс-конференцией руководства американского регулятора. Не исключено, что центробанк США и его глава займут крайне осторожную позицию, и даже в случае снижения ставки рынок не получит четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня рубль торгуется не очень активно после вчерашнего ослабления на 0,5%. Рубль существенно укрепился в начале этой недели на фоне роста цен на нефть, но останется ли национальная валюта вблизи уровня 64 руб./$1, зависит, в первую очередь, от итогов заседания ФРС и изменения отношения инвесторов к рисковым активам. Сейчас риски того, что риторика ФРС покажется рынку недостаточно "голубиной", высоки, а это риски снижения интереса к активам развивающихся стран, в том числе российским", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В свою очередь, опережающее снижение евро обусловлено слабыми данными европейской статистики, опубликованными в первой половине дня - данными по продажам автомобилей и потребительской инфляции за август.

Продажи автомобилей в Европе в августе упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей. Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года. Инфляция в помесячном выражении составила 0,1% после дефляции в 0,5% в июле.

Трейдеры также следят за развитием торговых взаимоотношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию, и выразил надежду на то, что его администрации удастся подписать торговое соглашение с Китаем до президентских выборов 2020 года, сообщает The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что соглашение с Китаем станет "величайшей из когда-либо заключенных сделок" и что "Китай об этом знает". "Они начали закупать большие объемы нашей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что правительство КНР приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин. Ранее Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

"Китайская делегация сегодня должна посетить США для подготовки переговоров высокого уровня в октябре. Если сторонам на этой неделе удастся согласовать хотя бы дату октябрьской встречи, аппетит к риску на рынках может еще несколько улучшиться, но риторика американского регулятора в моменте, вероятно, имеет более важное значение для настроений на рынках", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду возобновили небольшое снижение после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,46% - до $64,25 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,48%, составив на закрытие $64,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени понизились на 0,56% - до $58,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 5,66%, закрывшись на отметке $59,34 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК слегка снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,02% и 7,08% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 б.п. - до 7,29% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 сентября 2019 года 19:40
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 18 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке.    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 19:18
Рынок акций РФ провел торги в консолидации в ожидании новостей от ФРС, вырос РусАл, упал Сургутнефтегаз на новостях
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации индексов при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов в преддверии завершения двухдневного заседания Федрезерва США по монетарной политике; в лидерах роста оказались акции "РусАла" (MOEX: RUAL), аутсайдерами - бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) на корпоративных новостях.    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 19:08
Евробонды РФ дорожают в среду 3-й день подряд вслед за ценовым ростом UST
Москва. 18 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь умеренно подросли 3-й день подряд благодаря ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 19:05
НКНХ за 2019г может выплатить 7,4 руб./акция, но этиленовый проект создает риски для дивидендов - ГПБ
Дивиденды ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) по итогам 2019 года могут составить 7,4 рубля на акцию при сохранении подхода к выплате в 50% прибыли по РСБУ, но риски для выплат создает проект строительства этиленового комплекса, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). "По нашим...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 18:27
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга - "ВТБ Капитал"
Спустя десять лет после финансового кризиса мир продолжает жить в условиях рекордного долга, являющегося прежде всего следствием ультрамягкой денежно-кредитной политики, что ставит новые задачи перед ведущими мировыми центробанками, говорится в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 17:45
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС - "ВТБ Форекс"
Доллар может продемонстрировать краткосрочный рост по итогам заседания ФРС, но тренда на укрепление это не задаст, говорится в комментарии "ВТБ Форекс". В среду перед заседанием ФРС пара евро-доллар колеблется вокруг отметки 1,10, как и в последние две недели. В том, что ФРС...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 17:36
Большинство участников финансовых рынков ожидают снижения ставки ФРС США на 25 бп - "ВТБ Капитал"
Большинство участников финансовых рынков ожидают, что ФРС США (FOMC) снизит ставку по федеральным фондам на 25 бп, опустив границы целевого диапазона до 1,75-2,00%, сообщается в комментарии экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. В среду завершается заседание Комитета по операциям на открытом...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 17:21
Рекомендуем покупать акции HCA Healthcare - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции HCA Healthcare (Hospital Corporation of America Holdings) - одного из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США с рыночной капитализацией около $80 млрд. Акциям присвоена...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 16:58
БКС Глобал Маркетс открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК"
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 16:48
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 16:39
БКС Глобал Маркетс открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR Северстали" и "Шорт в GDR НЛМК"
БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 16:25
Фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 15:39
Акции ГМК "Норильский никель" могут вернуться к краткосрочному росту - ИК "Велес Капитал"
Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 15900 руб.) с ближайшей поддержкой 15650 руб. Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда на...    читать дальше
.
18 сентября 2019 года 15:13
Основной риск для "быков" до конца торгового дня - более глубокая коррекция цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились ниже ближайших поддержек (2820 и 1380 пунктов соответственно), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, отмечает в...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.