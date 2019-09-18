БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz

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"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Кирилла Чуйко.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Globaltrans, "Норникель" (MOEX: GMKN), МТС и "Юнипро".

"Мы внесли изменения в дивидендную корзину с учетом снижения экспортных цен на сталь и потенциального их падения на внутреннем рынке в пределах 15% в ближайшее время. В результате наш прогноз дивдоходности "Северстали" (8,2%) и Evraz (8,9%) не позволяет их акциям оставаться в топ-5", - пишут эксперты.

Как отмечается в обзоре, бумаги МТС были добавлены в "Топ-5 акций компаний РФ" с ожидаемой доходностью на 12 месяцев на уровне 10,6%, "Юнипро" - порядка 10,1%.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).