БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Кирилла Чуйко.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Globaltrans, "Норникель" (MOEX: GMKN), МТС и "Юнипро".