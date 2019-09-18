Рынок акций РФ утром консолидируется у 2820п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется в районе 2820 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, давление на котировки оказывает просевшая нефть на новостях, что Саудовская Аравия сумела восстановить поставки энергоносителей после теракта в ночь на 14 сентября.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2820,29 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1377,54 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 64,5 рубля (+0,14 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1% и +1,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%).

В США индексы во вторник выросли в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне волатильной нефти, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%), слабо "плюсует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,1%), слабо проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Нефть утром в среду остается под давлением распродаж после ощутимой нисходящей коррекции накануне на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $64,34 за баррель (-0,3% и -6,5% накануне), ноябрьская цена WTI - $58,84 за баррель (-0,4% и -5,7% во вторник).

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также рост резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение коррекции-консолидации рынка акций РФ в области ниже 1400 пунктов по индексу РТС. Опасения, связанные с возможными перебоями поставок нефти из Саудовской Аравии, заметно смягчились, что подразумевает снижение активности покупателей в нефтегазовом секторе. Кроме того, в среду вероятно некоторое затишье на рынках в целом перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (21:00 МСК, ожидается снижение на 0,25 п.п.) и пресс-конференцией Джерома Пауэлла (21:30 МСК). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации доллара немногим ниже 64,5 руб./$1.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что на рынках более вероятен боковик перед решением ФРС.

Саудовские власти заявили, что восстановят разрушенные мощности уже к концу сентября, что обрушило нефтяные котировки. Пока сложно сказать, насколько реалистичны эти планы. В любом случае произошедшее во вторник падение нефти выглядит избыточным, учитывая, прежде всего, снятие с повестки дня вопроса о переговорах США и Ирана и отмены санкций. Район $67 за баррель Brent сейчас кажется более справедливым, нежели текущие $64,5 за баррель, считает эксперт.

В свете роста цен на нефть с начала недели вероятность снижения ставки ФРС уменьшается, да и на пресс-конференции Пауэлл может дать понять, что больше в этом году Федрезерв не будет смягчать денежно-кредитную политику, полагает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает стабилизацию глобальных рынков в преддверии объявления итогов заседания Федрезерва.

Если в начале недели резкий рост нефтяных цен способствовал локальному ухудшению настроений на развитых рынках и росту рынка российского, то во вторник ситуация изменилась. Стабилизация ситуации на нефтяном рынке и коррекция нефтяных котировок способствует умеренному улучшению риск-аппетита на большинстве фондовых рынков, при этом оказывая умеренное давление на позиции российских бумаг.

На глобальных рынках отдельное внимание участников рынка приковано к ситуации на денежном рынке США, где во вторник произошел резкий рост ставки РЕПО почти до 10% (максимальный всплеск за 10 лет). ФРБ Нью-Йорка ответил на это вливанием $53,2 млрд ликвидности, что способствовало нормализации ситуации. В качестве основных причин резкого роста ставок выделяют размещение на прошлой неделе 10- и 30-летних гособлигаций на сумму $78 млрд и завершение срока налоговых выплат в США. Какого-либо ощутимого влияния на фондовые рынки данная ситуация не оказала.

Ключевым событием среды станут итоги заседания Федрезерва. Фьючерсы на ставку уже отражают 100%-ную вероятность ее снижения. По всей видимости, главной интригой заседания будет обновление прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям. В первую очередь интерес представляет обновленная "точечная диаграмма" - по итогам июньского заседания ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года (первое состоялось в конце июля, второе весьма вероятно произойдет в среду). Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок вполне реально, но сколько голосов будет именно за это решение, неизвестно.

Китайская делегация должна посетить в среду США для подготовки переговоров высокого уровня в октябре. Если сторонам на этой неделе удастся согласовать хотя бы дату октябрьской встречи, аппетит к риску на рынках может еще несколько улучшиться, но риторика американского регулятора в моменте, вероятно, имеет более важное значение для настроений на рынках.

Коррекция нефтяных котировок может способствовать консолидации индекса МосБиржи в нижней половине диапазона 2800-2850 пунктов, однако в текущих условиях больший конъюнктурный эффект может быть оказан общей реакцией глобальных рынков на итоги заседания Федрезерва, считает Поддубский.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, Саудовская Аравия обещает возобновить потерянную добычу в течение 2-3 недель, а в это время компенсировать поставки из резервов, которые позволяют обеспечивать экспорт в течение 26 дней без снижения объемов. Соответственно, нефть Brent откатилась ниже $65 за баррель и уже не стремится к $70 за баррель.

Нефтяная проблема отходит на второй план, а на первый выходит заседание ФРС. Статистика, которая вышла во вторник, не поддерживает оптимизм большинства по поводу снижения ставки: американское промышленное производство выросло за август на 0,6% при ожиданиях роста на 0,4%.

Кроме фактора восстановления добычи в Саудовской Аравии, на рынок оказывает давление неожиданный рост запасов в США, согласно данным API. Однако разочарование на рынке может оказаться недолгим: Reuters сообщает, ссылаясь на анонимные источники, что в США подозревают Иран в причастности к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, так как атака производилась беспилотными аппаратами и крылатыми ракетами. В среду ожидается пресс-конференция министерства обороны Саудовской Аравии, в рамках которой могут быть предоставлены доказательства причастности Ирана. Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил, что нет необходимости спешить с военным ответом Тегерану. В любом случае, создается впечатление, что угрозы поступления иранской нефти на мировой рынок в ближайшие месяцы нет, а сам Иран не имеет какого-либо отношения к атакам, так как еще неделю назад Трамп говорил о возможности смягчения санкций против Тегерана, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+37,5% и +30,6% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-3,8%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,379 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").