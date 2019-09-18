Фундаментально рубль остается в более выигрышной позиции, чем его ЕМ конкуренты - РФПИ

Рубль во вторник потерял около 0,5% до 64.40/USD, оказавшись в числе ЕМ валют-аутсайдеров, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Тем не менее, фундаментально рубль остается в существенно более выигрышной позиции, чем его ЕМ конкуренты, особенно в свете предстоящих налоговых выплат, уверен эксперт.

"Поэтому без учета возможных изменений на внешних рынках после решения ФРС, рубль все равно имеет шансы и далее торговаться около 64/USD. Если же ФРС подтвердит курс на мягкость политики в будущем, то общее восстановление аппетита к риску способно вывести пару USD/RUB на уровни ниже 64,00/USD", - полагает Дмитрий Полевой.